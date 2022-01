Avanço da COVID-19 em Minas adia a 15ª edição do VAC

A bailarina Dudude Herrmann é uma das artistas que participariam do evento (foto: Adriana Moura/Divulgação)





LEIA MAIS 04:00 - 12/01/2022 Campanha de Popularização começa nesta quinta (13/1) nos teatros de BH

04:00 - 12/01/2022 Atriz e cantora Yasmin Umbelino lança o disco "Antares"

04:00 - 11/01/2022 ''Vingança e castigo'', com Idris Elba, questiona o racismo dos westerns



A organização do Verão Arte Contemporânea (VAC) 2022 divulgou na terça-feira (11/1) comunicado oficial informando sobre o adiamento do evento, que estava previsto para acontecer de 23 de janeiro a 13 de fevereiro.“Diante da situação de agravamento da pandemia neste início de 2022, com a disseminação da nova variante ômicron da COVID-19 e o surto de gripe, nos vimos forçados a adiar a realização da 15ª edição do Verão Arte Contemporânea”, informa a nota. A intenção é realizar o VAC ainda este ano, “mantendo a ideia de um evento presencial sem adaptação para o formato on-line. Mas ainda assim estaremos sujeitos ao controle da pandemia para podermos realizar um evento que ofereça segurança para todos.”

O comunicado informa também que o adiamento visa “a preservação da saúde dos artistas convidados, da equipe e do público”.





O VAC 2022 reuniria artistas de Minas e do país em 15 atividades, durante 22 dias, em 10 espaços culturais de Belo Horizonte, com entrada franca. O evento engloba cinema, dança, literatura e teatro. Uma das residências, intitulada “Improvisação, uma zona determinada”, seria ministrada por Dudude Herrmann, artista da dança.



Neste ano, a mostra de cinema do VAC traria aos belo-horizontinos criação híbrida e coletiva que, entre relatos de vidas e montagens artísticas, aborda a realidade da comunidade do Morro das Pedras, na Região Oeste da capital mineira.



O longa “Não há sol a sós, conta histórias do Morro das Pedras” ou "MDP”, como é carinhosamente chamado, revela manifestações culturais da comunidade e performances de alunos da Escola de Artes localizada na Escola Municipal Hugo Werneck, desde 2007. O festival é realizado e idealizado pelo Grupo Oficina Multimédia (GOM). Informações: @veraoarte.