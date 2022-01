Diretor Diego Benicá pede ao público mineiro que não abandone o teatro

Grupo Copas modernizou a história da menina e do lobo, cuja trilha sonora ganhou até "batidão de boate" (foto: Igor Cerqueira/divulgação )





Clássico da literatura infantil, “Chapeuzinho Vermelho” está de volta aos palcos neste fim de semana, depois de dois anos de paralisação devido à pandemia. A peça ficará em cartaz até 20 de fevereiro, no Teatro Nossa Senhora das Dores.









“Da mesma maneira que o público precisa de diversão, os artistas precisam do público para manter a indústria dos sonhos funcionando”, afirma.





“Já tínhamos poucos teatros, a pandemia os reduziu ainda mais. Se o público não voltar, a gente estará em apuros”, observa.





Ao comentar a peça, Benicá diz que a releitura da trama de Charles Perrault e dos Irmãos Grimm surgiu da demanda do público. “A música do Lobo Mau é um batidão de boate”, informa, dizendo que buscou acrescentar elementos contemporâneos à antiga história da menina de capa vermelha, sua avó e do vilão devorador de velhinhas.





“Fazemos um espetáculo muito colorido e divertido, porque a gente quer que seja algo de mão dupla”, explica, observando que a peça foi pensada para as crianças, mas sem deixar os adultos de lado. “Muitos pais se divertem mais que os filhos”, garante.





A opção por 60 minutos de duração, segundo ele, evita que o espetáculo fique maçante para a criançada.





O elenco reúne Arthur Passos, Bernardo Rocha, Bernard Bravo, Bianca Tocafundo, Bruno Alexander, Breno Gagliardi, Daniela Cassimiro e Luana Costa. A direção musical é de Gabriel Muzzi e o cenário de Paulo Vianna.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





“CHAPEUZINHO VERMELHO”

Espetáculo da Copas Produções. Direção: Diego Benicá. Aos sábados e domingos, às 16h. Até 20 de fevereiro. Teatro Nossa Senhora das Dores. Avenida Francisco Sales 77, Floresta. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site Sympla e na bilheteria do teatro.