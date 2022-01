Cine Santa Tereza exibe mostra gratuita com clássicos nacionais

Clássico de 1962 dirigido por Anselmo Duarte, "O pagador de promessas ", com Leonardo Villar e Glória Menezes, está na programação (foto: O Cruzeiro/Divulgacão)

Até 30 de janeiro, o Cine Santa Tereza exibe a mostra “À deriva: Errâncias e travessias no cinema brasileiro”. Com sessões gratuitas de quarta a domingo, sempre às 19h, a programação abrange 10 produções cujos protagonistas se deslocam por diferentes regiões do país – o deslocamento é retrato tanto na temática quanto na estética. Até 30 de janeiro, o Cine Santa Tereza exibe a mostra “À deriva: Errâncias e travessias no cinema brasileiro”. Com sessões gratuitas de quarta a domingo, sempre às 19h, a programação abrange 10 produções cujos protagonistas se deslocam por diferentes regiões do país – o deslocamento é retrato tanto na temática quanto na estética.





Da chamada retomada do cinema nacional, destaca-se um conjunto de obras de autores nordestinos. Dois filmes do cearense Karim Aïnouz serão apresentados neste fim de semana: “O céu de Suely” (2006) e “Viajo porque preciso, volto porque te amo” (2009), este em codireção com o pernambucano Marcelo Gomes. É de Gomes outra das atrações, “Cinema, aspirinas e urubus” (2005). “Árido movie” (2005), de Lírio Ferreira, cineasta também de Pernambuco, é outro filme que será exibido.





PROGRAMAÇÃO PARA AS CRIANÇAS



O Cine Santa Tereza traz ainda neste mês uma programação diurna para crianças. Serão quatro longas, um por semana, com sessões às 16h30. Até amanhã, será exibida a animação “O grilo feliz” (2001), de Walbercy Ribas, que acompanha os habitantes da floresta amazônica. As outras animações são “Turma da Mônica em uma aventura no tempo” (2007, de 12 a 16/1); “O grilo feliz e os insetos gigantes” (2009, de 19 a 23/1); e “O garoto cósmico” (2007, 26 a 30/1).





À DERIVA: ERRÂNCIAS E TRAVESSIAS NO CINEMA BRASILEIRO

Mostra no Cine Santa Tereza, Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza. De quarta a domingo, às 19h, até 30 de janeiro. Os filmes infantis serão exibidos às 16h30. Entrada franca. Ingressos devem ser retirados na bilheteria ou no diskingressos.com.br. Programação completa em www.pbh.gov.br/cinesantatereza





O QUE ASSISTIR





O céu de Suely

(Karim Aïnouz, 2006)

Segundo longa do diretor, acompanha uma jovem que volta à sua cidade natal, no interior do Ceará, com o filho. O pai da criança, que ficou em São Paulo, desaparece. Para deixar o lugar novamente, a protagonista decide rifar o próprio corpo. O elenco conta com Hermila Guedes e João Miguel, então jovens atores revelados em “Cinema, aspirinas e urubus” (2005), e Marcélia Cartaxo.





Viajo porque preciso, volto porque te amo

(Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, 2009)

Um geólogo é enviado para o sertão nordestino para avaliar o novo percurso de um canal, que vai impactar o único rio da região. O road movie é narrado por Irandhir Santos, personagem que nunca é visto. Aos poucos, o homem, marcado por um amor distante, reconstrói a trajetória de sua relação doída.

OFICINA

Vai até sexta (14/1) o período de inscrições para a oficina “Iniciação à curadoria e à programação no cinema”, que será realizada entre 19 e 21 deste mês, no MIS Santa Tereza. As aulas, a cargo do curador Victor Guimarães, integram o Festival Experimental de Artes Fílmicas (Fenda), que será realizado em maio. O público-alvo são estudantes ou egressos de escolas públicas da Grande BH, com idade mínima de 16 anos. Três jovens serão selecionados para participar de uma curadoria do Festival Fenda e receberão bolsa de R$ 600.

Informações e inscrições: http://bit.ly/oficinacuradoria.