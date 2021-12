Documentário sobre a São Silvestre chega ao streaming neste 31 de dezembro

Fernando Alves Pinto durante a corrida de São Silvestre realizada no final de 2011 (foto: Girafa Filmes/divulgação)







“Adeus, ano velho/ Feliz ano novo”. Essa é uma das poucas frases proferidas no filme “São Silvestre”, de Lina Chamie, que estreia nesta sexta-feira (31/12), na plataforma de streaming Reserva Imovision. Lançado em 2013, o documentário busca traduzir não a disputa, mas a experiência subjetiva que envolve a mais famosa corrida de rua do Brasil.

Lina Chamie lança mão de artifícios pouco difundidos em produções do gênero. Não há diálogos ou narração. A corrida acontece em meio a efeitos sonoros e música ao fundo, além de ruídos próprios daquele ambiente.

“São Silvestre” começa intimista. Ouvimos apenas, e hipnoticamente, as passadas de Fernando no asfalto e sua ritmada respiração – que nos acompanha, sutilmente, até os créditos. Vemos São Paulo pela perspectiva do ator. A cidade parece crescer à sua volta enquanto ele caminha até a largada, na Avenida Paulista.

O tom subjetivo se perde por vários minutos, quando nos afastamos de Fernando para seguir os planos panorâmicos que exibem construções paulistanas e multidões em seu cotidiano. A metrópole se revela no concreto, no asfalto, no som e nos rostos das pessoas que a atravessam.





São Paulo é a protagonista do filme e da corrida, enquanto peças dos compositores Gustav Mahler, Camille Saint-Saëns, Richard Wagner, Alexander Scriabin e Jean Sibelius se intercalam com efeitos sonoros.

A partir do início da prova, acompanhamos os 15 quilômetros do percurso “ao lado” dos corredores. “Sentimos” a chuva – quase sempre presente no réveillon de muitos brasileiros – e o cansaço, enquanto nos alternamos entre Fernando e os demais maratonistas.

Ao cantar “Adeus, ano velho”, o ator conecta – intencionalmente ou não – a experiência da corrida a outra “maratona”, esta enfrentada por todos no decorrer do 2011 que se vai.

Ao cruzar a linha de chegada, Fernando compartilha o sorriso triunfal com o espectador. Alcança o fim daquele ano. Uma década depois de filmado,“São Silvestre” continua extremamente atual.





