Os Estados Unidos estão de portas fechadas para Woody Allen – leia-se cinemas, patrocinadores, atores e atrizes do primeiro escalão. As denúncias de quase 30 anos atrás de abuso sexual da própria filha, que voltaram à tona mais recentemente na esteira do movimento #MeToo, apagaram o cineasta em sua terra natal. Sem possibilidade de filmar em casa, o diretor que fez de Nova York seu parque de diversões arrumou as malas e foi para a Espanha.

ROMANCISTA FRUSTRADO

Apaixonado pela filmografia clássica europeia, o americano Mort Rifkin (Wallace Shawn) já teve seus dias de glória como acadêmico do cinema, mas empacou como escritor. Nunca conseguiu se tornar o grande romancista que pretendia ser. Afinal, não faz sentido escrever um livro se ele não tiver a envergadura da obra de Dostoiévski, pensa ele.

Um poço de neuroses (como não?), Mort decide ir como acompanhante da mulher, a relações-públicas Sue (Gina Gershon), ao Festival de Cinema de San Sebastián, no País Basco. Relutante, vai ao evento única e simplesmente porque quer salvar um casamento que, está na cara, já era. Exuberante, Sue está na Espanha para ciceronear o cineasta-sensação do festival, o francês Philippe (Louis Garrel), egocêntrico, pretensioso e vazio na opinião de Mort.

Não é difícil notar que o temor do protagonista tem sua razão de ser: a RP e o jovem diretor estão encantados um com o outro e ele, mais de uma vez, é deixado de lado durante o festival. Sem muito o que fazer, Mort passa a perambular por San Sebastián, entre conversas com conhecidos. A sensação de que está à beira de um ataque do coração o levam a conhecer a cardiologista Joana (Elena Anaya). Ela também prefere o cinema francês ao americano. O professor aposentado logo se imagina em um idílio amoroso com a médica.





Cena do novo filme de Woody Allen homenageia o clássico "O sétimo selo" (foto: IMAGEM FILMES/DIVULGAÇÃO)

Ainda que o cenário seja inédito, Woody Allen está pisando em terreno conhecido aqui. Falando de algo que conhece bem – e muitas vezes apontando a câmera de forma irônica para o mundinho ensimesmado dos festivais de cinema –, o diretor também presta homenagem aos grandes mestres.

Em seus devaneios noturnos, Mort surge em cenas clássicas do cinema. Ele está disputando Sue com outro homem, como aconteceu em “Jules e Jim – Uma mulher para dois”, de François Truffaut. Em outra sequência imaginária, o protagonista divide um cigarro na cama com a esposa, assim como fizeram Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg em “Acossado”, de Jean-Luc Godard.

O trenó rebatizado Rose Budnick remete a “Cidadão Kane”, de Orson Wells; Ingmar Bergman surge em duas recriações: “Persona” e “O sétimo selo” (a participação de Christoph Waltz é um dos achados do filme). Vários atores com diferentes graus de prestígio passeiam na tela nessas pequenas inserções em preto e branco.

SEM EMPATIA



Por outro lado, mesmo que menos inspirado, “O festival do amor” é um filme de resistência. Aos 86 anos, contra tudo e (quase) todos, Woody Allen ainda tem o que dizer.

“O FESTIVAL DO AMOR”

No entanto, tais sequências, aliadas ao universo já conhecido da extensa filmografia de Woody Allen, não fazem com que o longa realmente decole. Wallace Shawn até se esforça, mas não consegue a empatia de tantos neuróticos que Allen levou para o cinema. Suscita, aqui e ali, alguns poucos sorrisos.