Cláudio Arreguy lança o livro ''Viagens claudicantes'' em BH

Cláudio Arreguy deixa o futebol um pouco de lado em seu novo livro para relembrar histórias que viveu (foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press/1/9/15)

Jornalista especializado em esportes há 44 anos, Cláudio Arreguy lança o livro de crônicas “Viagens claudicantes” (Outubro Edições), nesta quarta-feira (22/12), às 19h, no espaço A Casa – Comida Criativa, em Belo Horizonte. Jornalista especializado em esportes há 44 anos, Cláudio Arreguy lança o livro de crônicas “Viagens claudicantes” (Outubro Edições), nesta quarta-feira (22/12), às 19h, no espaço A Casa – Comida Criativa, em Belo Horizonte.









As 39 crônicas, publicadas no Estado de Minas e no site Ultrajano, falam de vários temas, como a infância e a juventude do autor, além das Copas do Mundo que ele acompanhou.





Em 2002, Cláudio Arreguy começou a editar o caderno de Esportes do EM, cargo que exerceu por 14 anos. “Pouco depois de chegar, o diretor-executivo de redação, Josemar Gimenez, propôs que escrevesse uma coluna que não fosse sobre esportes”, conta. “Me senti desafiado e por um ano publiquei essa coluna dominical.”





Seu novo livro tem prefácio assinado por Sérgio Rodrigues, autor do romance “O drible”, com capa de Mário Arreguy e projeto gráfico de Paulo Fatal.





Esta noite, também será lançado “Rosa dos ventos”, volume de crônicas de viagem da jornalista e escritora Clara Arreguy, proprietária da Outubro Edições e prima de Cláudio.





Repórter tarimbado, ele trabalhou no Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo, ESPN Brasil e no site Netgol.com, além do EM e do site Ultrajano.com.br.







(foto: Outubro/reprodução)

“VIAGENS CLAUDICANTES” • De Cláudio Arreguy • Crônicas • Outubro Edições • 112 páginas • R$ 45 • Lançamento nesta quarta-feira (22/12), às 19h, no Espaço A Casa Comida Criativa (Rua Maranhão, 1.162, Funcionários). • Informações: www.outubroedicoes.com.br O cruzeirense Cláudio também é autor dos livros “Os 10 mais do Cruzeiro” (Editora Maquinaria), sobre a saga de craques do futebol brasileiro, e “Meu pequeno torcedor (Cruzeiro)”, volume da coleção infantil “Dentro da história”.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria