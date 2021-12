"Reencontro" com Roberto Carlos reúne Jota Quest, Ivete e Zeca Pagodinho

Zeca Pagodinho e RC vão cantar versão inédita de "Deixa a vida me levar", clássico do sambista (foto: Fábio Rocha/GLOBO)

“Esperei o ano inteiro por este reencontro. Que saudades que eu estava!” É com essa frase que Roberto Carlos celebrou o retorno do “Especial Roberto Carlos”, inédito, que vai ao ar nesta quarta-feira (22/12), logo após “Um lugar ao sol”. Batizada de “Reencontro”, a apresentação deste ano marca o retorno do Rei aos estúdios Globo, pois, devido à pandemia de COVID-19, não houve gravação em 2020.



No palco, o Rei reencontrará com amigos que marcaram sua carreira, cantando versões inéditas de clássicos da música brasileira, além de contar com a companhia de sua banda, sob a regência do maestro Eduardo Lages, e de integrantes do coral Resgate Para a Vida.





“O 'Especial' será um momento de celebração e emoção. Todos estavam na mesma sintonia, emocionados de estar juntos. Eu sempre me impressiono com o impacto que o Roberto causa, não apenas em seu público, mas nos artistas quando eles sobem no palco”, declarou o diretor artístico L. P. Simonetti.



A banda mineira Jota Quest está entre os convidados do Rei. Já Erasmo Carlos e Wanderléa cantarão juntos. “É uma honra muito grande fazer parte deste momento e da história discográfica do Roberto. E é muito bom estarmos aqui comemorando a vida e, melhor ainda, ao lado de grandes amigos”, celebrou Fafá de Belém.

A cantora Liah Soares, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano e Ivete Sangalo também são convidados de RC. “Ser lembrada por ele tantas vezes é um privilégio, sempre é uma emoção. Ele se entrega muito, é impecável. É um dos maiores cantores do Brasil, um dos maiores compositores e um dos maiores intérpretes”, declarou a baiana.



Quem também não ficará de fora da festa é Zeca Pagodinho, que cantará com Roberto o clássico “Deixe a vida me levar” em uma versão inédita. ''O clima não podia ter sido melhor, demos muitas risadas, encontrei-me com vários artistas que há muito não via e, além disso, tive a oportunidade de ouvir muita música boa”, vibrou o sambista.



Sandy e Lucas Lima também estarão presentes. O casal subirá ao palco ao lado do Rei. Ela cantando e ele tocando violino.