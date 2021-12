Livro infantojuvenil ''Uma visita inesperada'' trata do tema da morte

Na história, a bruxa Mafalda, com 999 anos, recebe a visita da morte e a encara com serenidade e simpatia (foto: A Mascote/Reprodução)

Destinado ao público infantojuvenil, "Uma visita inesperada", do escritor Samuel Medina e do ilustrador Luiz Evaristo, é um livro que trata da morte. A obra será lançada nesta terça-feira (21/12), na galeria de arte Paulo Campos Guimarães, da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. O autor diz tratar-se de um livro que fala de viver e morrer, do tempo que desejamos e do tempo que nos resta, de forma leve e serena.









“Existe um livro chamado ‘O pato, a morte e a tulipa’ (do autor e ilustrador alemão Wolf Erlbruch, lançado em 2007) que fala sobre o encontro do pato com a morte; eles travam um diálogo que é o próprio enredo. Esse livro me inspirou, pensei nessa ideia de longevidade e na busca que nossa sociedade tem de se manter jovem e não morrer. A gente quer sempre adiar a morte, quando, na verdade, ela é parte da vida, está presente o tempo todo”, diz.





Ele conta que, quando escreveu “Uma visita inesperada”, tinha perdido entes queridos e que a forma de lidar com essas perdas foi personificando a morte como alguém simpático. No livro, ela é uma velhinha bondosa, com uma atitude acolhedora.





“Quando encontra a bruxa Mafalda, a morte diz que é como um espelho, reflete o que esperamos da vida e do nosso fim. Ela aparece como uma velhinha simpática porque não tinha no coração da bruxa lugar para uma figura assustadora”, afirma.





MEMENTO MORI Evocando Drummond, que encarava a literatura como um exercício para saber lidar com a finitude, Medina diz que seu livro pretende passar a mensagem de que é vivendo que se aprende a morrer. “Existe uma figura que é o ‘memento mori’, a imagem de uma caveira que aparece em várias obras de arte. ‘Memento mori’, que em latim significa ‘lembra que morrerás’, diz respeito ao seguinte: sabendo que há um fim, vamos tentar viver melhor, aproveitar mais a vida, com mais qualidade. A ideia do livro é muito essa. Como a Mafalda aproveita a vida? Vivendo de forma simples, como um cântico de amor à vida”, aponta.





Ele conta que conheceu o ilustrador Luiz Evaristo na Biblioteca Pública do Estado, onde trabalhava. “Ele é leitor assíduo da Biblioteca, frequentava bastante, e a gente conversava muito sobre quadrinhos e livros ilustrados. Quando vi os desenhos dele, convidei-o para esse trabalho. A transformação das ilustrações e do texto em livro foi resultado de muita conversa. O livro mostra para a gente como ele quer ficar, vai se ajustando. Esse processo foi muito bonito”, diz.





Autor de outros quatro livros – “A grande guerra” (independente, 1993), “O medalhão e a adaga” (Multifoco, 2013), “Patos selvagens”, (Baobá, 2014) e “A cidade suspensa” (Senhor da Lenda, 2015) –, Medina afirma que o elemento comum, que perpassa todas as suas obras, é a magia. Não por acaso, as ilustrações são em tons pastéis e sombreados, explorando nuances de sonhos e devaneios e evocando um ambiente de misticismo.





“(O filósofo) Walter Benjamin (1892-1940) lança no livro ‘Magia e técnica, arte e política’ essa questão: o que é magia? No passado, o que para uns era considerado magia, para outros era medicina. Tanto os boticários, que criavam perfumes, remédios e poções, quanto os artistas, por meio do jogo de espelhos, do jogo de luz e sombras, trazem esse elemento mágico, transcendente, que está sempre presente nas minhas obras. Gosto de escrever obras de fantasia com a presença da magia, como o próprio mistério da vida”, diz.





“Uma visita inesperada” tem projeto gráfico criado pela coordenadora editorial e designer Beatriz Mom e é coeditado em parceria com a bibliotecária Pâmela Bastos Machado. Trata-se do primeiro livro ilustrado da editora A Mascote.





“Sou alguém que trabalha com a leitura, com a mediação da leitura, realizo oficinas literárias, atuo no sentido do estímulo à leitura; acho isso fundamental. As bibliotecas são lugares de liberdade, de encontro, é nisso que acredito e é com muita alegria que promovo esse lançamento na Biblioteca Pública de Minas Gerais”, diz Medina.

“UMA VISITA INESPERADA”

• De Samuel Medina (escritor) e Luiz Evaristo (ilustrador)

• A Mascote (32 págs.)

• R$ 43

• Pré-venda até esta terça (21/12): R$ 38 (frete grátis), diretamente com o autor e o ilustrador em suas redes sociais, ou na loja virtual da editora A Mascote.

• Lançamento nesta terça-feira (21/12), às 19h, na Galeria de Arte Paulo Campos Guimarães, da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários)