Centro Cultural Unimed-BH inaugura biblioteca com 6 mil publicações

Novo espaço, que não está restrito a sócios do Minas Tênis Clube, propõe-se a estimular a leitura (foto: Orlando Bento/Divulgação) Recém-inaugurada na última sexta-feira (17/12), a Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas já nasce com o propósito de expansão. Atualmente, o espaço conta com cerca de 6 mil publicações, mas a expectativa é chegar a 10 mil títulos no início de 2022, informa o diretor de Cultura do Minas Tênis Clube, André Rubião.





CONCEITO Ao lado da biblioteca há duas salas multiúso que, a princípio, serão usadas para oficinas, palestras e atividades correlatas. O conceito do espaço foi elaborado por Cleide Fernandes, bibliotecária e gestora cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas, e Fabíola Farias, profissional de letras e pós-doutora em ciência da informação.

Responsável pela curadoria da biblioteca, a dupla trabalhou para contemplar público amplo, que não se limita aos sócios do Minas. “A demanda foi de uma biblioteca mais generalista, que atendesse um público diverso, abarcando todas as faixas etárias e que contemplasse a singularidade do espaço, tradicionalmente ligado ao esporte. Obras ficcionais foram priorizadas, pois têm alcance muito amplo. O propósito do Centro Cultural Unimed-BH Minas é difundir a literatura”, diz Fabíola.

A despeito da prevalência da literatura contemporânea, o acervo abarca obras não ficcionais, biografias, livros sobre arte, teatro e cinema, bem como títulos de divulgação científica, mirando vários campos disciplinares. De acordo com Fabíola, há equilíbrio quantitativo, pensado em função dos públicos mais frequentes.

“Crianças e adolescentes, por exemplo, são um público muito significativo numericamente, então há uma boa reserva de títulos infantojuvenis. Esses livros se desgastam mais rapidamente, pois se destinam a usuários que ainda estão aprendendo a manuseá-los”, explica. A biblioteca oferece também coleções de histórias em quadrinhos e obras com recursos de acessibilidade. “É um acervo em construção”, observa a curadora.

O critério para a escolha de títulos foi o horizonte generalista, com boas edições, materialmente bem cuidadas, e boas traduções, no caso de livros estrangeiros. “O Minas deixou a gente muito à vontade para escolher o que há de melhor no mercado editorial. É algo em andamento, vamos começar agora a segunda compra de acervo”, informa Fabíola.

Editoras e autores mineiros estão integrados ao atual acervo, e a ideia é incrementar ainda mais esse panorama, priorizando pequenas editoras locais na segunda etapa de aquisições. “A cidade tem grande importância no cenário da literatura infantojuvenil, isso está naturalmente presente no acervo”, reforça Rubião.

A ideia é desenvolver atividades integradas aos projetos do Centro Cultural Unimed-BH Minas. “O ‘Letra em cena’, por exemplo, passou a fazer parte das ações da biblioteca. Queremos desenvolver oficinas criativas, cursos, leituras coletivas, trazer narradores de histórias. São diversas possibilidades de ações paralelas”, diz.

“Há um grande potencial para trabalhar com a terceira idade, com oficinas e palestras, assim como daremos ênfase a ações de formação para o público jovem”, comenta Rubião.





INSCRIÇÕES O cadastro para alugar livros é feito presencialmente. O interessado deve levar comprovante de residência, documento de identidade, informar endereço de e-mail e o número de telefone celular ou fixo. Durante o cadastro, será tirada uma foto no próprio balcão de atendimento. Menores de 16 anos devem apresentar autorização assinada por um responsável legal. Um modelo de autorização será disponibilizado pela gestão da biblioteca.

“A gente trabalha para que seja uma biblioteca efetivamente aberta ao público. Ela está integrada ao centro cultural dentro de um clube, mas de portas abertas para a população de BH. O Minas Tênis Clube tem um desejo grande de fortalecer ações em torno do livro e da leitura”, diz a curadora Fabíola Farias.