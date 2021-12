Bárbara Buzatti lança seu primeiro livro, ''A região abissal do mar''

Bárbara Buzzati diz que seu livro traz muito de diário, mas se abre a outras linguagens (foto: Eduardo Santos/divulgação)

Bárbara Buzatti estreia na literatura com "A região abissal do mar" (Impressões de Minas), que será lançado neste sábado (18/12), em Belo Horizonte. A editora Elza Silveira classifica o livro dela como "ficção autobiográfica". Cartas são destinadas a Ausente, que parte em uma viagem fantástica pelo oceano e ignora a missivista.





“É uma escrita muito aberta, então ela se mistura um pouco. A linguagem é meio parecida com a do diário, mas tem um destinatário. Não é porque ele não responde que a mensagem deixa de ter um destinatário”, comenta Bárbara.









Nessa viagem, não há verão. “Olha que engraçado... Não pensei nisso, não. A escrita é algo tão fluido que a gente escreve o que é da gente, né? Só depois fui perceber: 'Bárbara, não tem verão'. Acho que é porque estava interessada no mergulho profundo, sem muita luz. Um lugar mais desconhecido, inóspito”, comenta.





O mergulho e o oceano remetem ao “mundo abissal” da psiquê humana. “O livro foi escrito num daqueles momentos da vida em que a gente precisa encontrar saída”, diz Bárbara. A forte presença da primavera, estação do desabrochar, é associada ao luto que antecede a mudança.





“O trabalho de se autoconhecer é muito corajoso. A gente demora muito tempo para chegar naquele ponto de coragem e falar: agora ou eu vou ou não vai dar para sair daqui. Isso porque algumas dores paralisam a gente”, diz Bárbara.





O livro foi escrito nos períodos em que a autora se dividia entre o Rio de Janeiro, perto do mar, e Ouro Preto. Enquanto estudava artes cênicas na Ufop, na cidade histórica, ela fazia mestrado na Universidade Federal Fluminense (UFF).





O lançamento está marcado para as 10h de hoje, no Yanã Espaço Cultural, comandado pela chef Carol Pacheco. A escolha do local expressa o desejo de Bárbara Buzzati de reforçar a sororidade feminina.





“Quando a personagem está escrevendo um livro, que é uma conversa com a ausência, penso que há muitas mulheres neste texto comigo. Então, fazia muito sentido lançá-lo num espaço gerido por mulheres.” Dentro desse conceito, serigrafia e ilustrações são assinadas pela designer visual Maíra Paiva.





“A REGIÃO ABISSAL DO MAR”

• Livro de Bárbara Buzatti

• Impressões de Minas

• 80 páginas

• R$ 50

• Lançamento neste sábado (18/12), das 10h às 15h, no Yanã Espaço Cultural – Avenida Francisco Sá, 663, Prado





