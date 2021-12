Lin-Manuel Miranda explica por que Brasil não é o cenário de ''Encanto''

''Encanto'' conta a história de uma família no universo mágico da Colômbia (foto: Disney/divulgação)

Quando pipocaram notícias de que “Encanto” se passaria no Brasil, Lin-Manuel Miranda gelou. “Sei como os brasileiros são apaixonados, mas tínhamos acabado de voltar da nossa viagem à Colômbia para fazer pesquisa”, conta. Miranda avisou à Disney que era melhor esclarecer logo as coisas. “Falei: os fãs brasileiros são os que mais vibram. Ouvi 'um monte' sobre a demora das legendas de 'Hamilton' em português no Disney+.” E garante: “Não sei como começou o boato e lamento muito”.