Mostra de Tiradentes divulga os sete filmes que disputarão o Troféu Barroco

Destaque da cena independente do cinema nacional, o diretor Adirley Queirós será homenageado na mostra de Tiradentes (foto: Mostra de Tiradentes/divulgação)

Sete longas-metragens de Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo foram selecionados para concorrer ao principal prêmio da 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que será realizada de 21 a 29 de janeiro de 2022. Com o tema Cinema em transição, o evento homenageará o goiano Adirley Queirós, destaque da cena independente do país e diretor de "Branco sai, preto fica" e "A cidade é uma só".





JAPÃO

“Bem-vindo de novo” é dirigido por Marcos Yoshi, que apresentou “Aos cuidados dela” na edição do festival de 2020. O documentário aborda a volta dos pais do cineasta para o Brasil após longa temporada trabalhando em fábricas no Japão, informou Lila Foster.





“Maputo Nakurandza”, da diretora Ariadine Zampaulo, foi rodado em Moçambique e traz pequenas narrativas em linguagem poética de personagens da cidade de Maputo. De acordo com a curadora, o pernambucano “Seguindo todos os protocolos”, de Fábio Leal, é uma resposta pessoal aos desafios trazidos pela pandemia. “Tem performance, tem dramaturgia e tem autorretrato”, contou Lila Foster.





O mineiro “Sessão bruta”, de As Talavistas e ela.ltda, mistura performance e depoimentos de um grupo de artistas. “Esse documentário está mais próximo de Andy Warhol e Paul Morrisey do que de documentários tradicionais”, explicou o curador Francis Vogner.





“Grade”, do estreante Lucas Andrade, é um filme de São João del-Rei que acompanha a dinâmica de uma prisão alternativa. Sua linguagem desafia as barreiras entre documentário e ficção.





Dirigido por Alexandre Wahrhaftig, veterano vencedor da Mostra Foco em Tiradentes, “Panorama” aborda especulação imobiliária, espaço urbano, memória e rap por meio da comunidade paulista Jardim Panorama.





O documentário cearense “A colônia”, dirigido por Virgínio Pinho e Mozart Freire, tem histórias paralelas envolvendo uma colônia de portadores de hanseníase prestes a fechar em Maracanaú (CE).





Os sete longas concorrerão ao Troféu Barroco. O restante da programação pode ser encontrada no site do festival (www.mostratiradentes.com.br).





