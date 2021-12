Banda Mercantes mergulha na alma humana com o disco ''Os três ventos''

Terceiro álbum da banda Mercantes aposta na veia autoral do compositor Madson Guimarães (foto: Madson Guimarães/divulgação)

Com letras sobre relacionamentos, combate ao preconceito, amor e ciúmes, a banda Mercantes lança o álbum "Os três ventos", que já está disponível em formato físico e nas plataformas digitais.









“Facilmente se identifica a presença indie rock no som da Mercantes pelas guitarras características, uso de sintetizadores e pitadas de psicodelia”, continua.





O nome do álbum surgiu quando Madson pensava em algo para combinar com o número 3, por se tratar do terceiro disco da banda. “Ventos fazem e trazem. Há vários tipos de vento e destaquei três como os mais importantes: vento a favor, vento contrário e vento impetuoso”, explica.

VENTOS





“Esses três ventos nos colocam em processos de libertação e transformação”, diz Madson. “Existem coisas que ele não consegue levar, como as lembranças das boas ações do que fizemos. Não posso deixar de citar a frase do filósofo romano Sêneca: quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável”, comenta.





Quem assina a produção é o cantor, compositor e instrumentista Gleison Túlio, que também produziu “Mercantes”, o segundo álbum da banda, lançado em 2011.





Encarte, arte gráfica, capa e contracapa são do próprio Madson, contando com a pintura em aquarela da artista plástica Ana Alcântara. Além dele, a banda é formada por André Bombom (contrabaixo), André Porto (guitarra e voz) e Warley San (bateria).





Algumas faixas foram lançadas anteriormente como singles, como “A expressão do infinito”, com a participação da cantora Érika Martins (ex-Penélope). “Se você for voltar”, “Ao seu lado” e “A expressão do infinito” ganharam clipes, já disponíveis no YouTube. “A inquietude” é parceria de Magno com o poeta e escritor Alexandre Carlomagno.





Os relacionamentos humanos são o tema que mais interessa a Madson. “Há uma canção muito legal, 'Careta Franklin blues', trocadilho em homenagem à cantora norte-americana Aretha Franklin, que compus em 2002. Só que a música não fala dela, mas desse lado machista de colocar a mulher submissa”, observa.





Várias faixas foram compostas de 2016 para cá. “As canções ficaram prontas em 2018. Estávamos na esperança de lançar o álbum no final de 2019, depois decidimos mudar para 2020. Porém, surgiu a pandemia e tivemos de segurar o lançamento para agora”, comenta.





O compositor chama a atenção também para a faixa “A expressão do infinito”, cujo clipe conta com a participação do ator mirim Tomasz Curi. “Ele é autista e a mãe dele, a escritora Karen Curi, além de trabalhar como atriz no clipe, ainda escreveu um lindo texto informativo.”

LILIAN Mercantes surgiu em 2011, quando lançou seu primeiro disco, totalmente autoral, que ganhou o nome da banda. A faixa ‘O que eu quis’ foi regravada pela cantora e compositora Lilian Knapp, da dupla Leno & Lilian, autora do hit 'Devolva-me'.





O segundo álbum do grupo, “My way” (2013), reuniu releituras de hits dos grupos The Doors, Beatles, Rolling Stones e The Police, entre outros. Agora, a Mercantes volta a investir em sua veia autoral.

(foto: Madson Guimarães/divulgação)



“OS TRÊS VENTOS”

• Disco da banda Mercantes

• Records DK

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais e no formato físico

O vento a favor é aquele em que tudo está calmo, acomodado. “Com o vento contrário, temos de lutar e agir. É a fase do conflito, pois há necessidade de mudança. E o impetuoso destrói a ordem estabelecida e coloca a novidade sobre a mesa”, filosofa o compositor.