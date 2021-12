''BH é sensacional'' destaca concurso mineiro de rap que mobiliza o Brasil

Nesta quarta-feira (15/12) à noite, tem bate-papo no projeto “BH é Sensacional”, promoção do Festival Sensacional, um dos eventos musicais mais badalados da capital.Artistas e produtores atuantes na cidade trocam ideias sobre a cena cultural belo-horizontina no Sula, espaço aberto no Edifício Sulamérica, com presença de até 100 pessoas e transmissão ao vivo em youtube.com/festivalsensacional.Às 18h30, o tema será o Duelo de MCs, que surgiu debaixo do Viaduto Santa Tereza e se tornou um dos eventos de rap mais importantes do Brasil.Leonardo Cezario e Pedro Valentim, integrantes do coletivo Família de Rua, que organiza o Duelo, vão revelar os bastidores do concurso, contar casos sobre ele e falar sobre a importância do rap para a cultura brasileira. Enquanto isso, MCs selecionados por eles farão batalha de rimas improvisadas.A apresentação é de Matheus Rocha, vocalista dos blocos de carnaval Chama o Síndico, Unidos do Barro Preto e I Wanna Love You. O conteúdo ficará disponível no YouTube.