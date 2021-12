Fórum das Letras discute o exercício da crítica literária

O escritor e crítico Fabio Lucas é responsável pela mesa de abertura do evento, promovido pela Ufop, na manhã desta segunda (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.PRESS ) "Vivi dentro de uma casa em que a categoria mais posta à prova era a consciência crítica. E foi essa consciência que me encaminhou para o exercício da crítica" Fabio Lucas, escritor e crítico homenageado pelo Fórum das Letras



A literatura em si, mas também uma discussão forte da cultura e da vida política do Brasil de hoje. Com o tema “Crítica e transgressão”, a 16ª edição do Fórum das Letras promove, desta segunda-feira (13/12) à próxima sexta (17/12), uma série de encontros que pretendem abarcar tais questões. Pelo segundo ano consecutivo adotando o formato virtual, o evento promovido pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) terá debates e lançamentos literários transmitidos pelo YouTube. A literatura em si, mas também uma discussão forte da cultura e da vida política do Brasil de hoje. Com o tema “Crítica e transgressão”, a 16ª edição do Fórum das Letras promove, desta segunda-feira (13/12) à próxima sexta (17/12), uma série de encontros que pretendem abarcar tais questões. Pelo segundo ano consecutivo adotando o formato virtual, o evento promovido pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) terá debates e lançamentos literários transmitidos pelo YouTube.





Três críticos literários serão homenageados neste primeiro dia do evento. Decano mineiro, Fábio Lucas, que chegou aos 90 anos em julho passado, abre a programação, na manhã de hoje. Na sequência, o escritor amazonense Milton Hatoum, que esteve recentemente em Ouro Preto, faz homenagem a outro papa da crítica, Davi Arrigucci. Serão as duas únicas intervenções gravadas – as demais serão ao vivo.





Ainda nesta segunda, a partir das 19h, a terceira homenageada do Fórum participa do primeiro debate. Flora Süssekind não vai falar apenas do papel da crítica, mas principalmente de sua atuação como pesquisadora na Fundação Casa de Rui Barbosa. Em julho de 2020, após quase 39 anos na instituição, ela se aposentou – sua saída ocorreu seis meses depois que ela e outros quatro chefes de pesquisa haviam sido exonerados pela então nova presidente, Letícia Dornelles.





A saída, que intensificou o desmonte da instituição, estará na pauta do debate, que contará com dois antigos colegas de Flora na Casa Rui, José Almino e Júlio Castañon, também já aposentados; e Beatriz Rezende, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.





ARQUIVOS

“Acho que seria bacana discutir coisas prementes em torno da questão dos arquivos no Brasil atualmente. É importante que se desenvolva uma política em torno deles”, observa a ensaísta, que sempre pensou no trabalho de forma coletiva. Flora vai abrir o debate com um tema de Antonio Candido sobre o medo.





Ainda na seara da crítica, o Fórum vai reunir três responsáveis por algumas das publicações literárias mais ativas no país na atualidade – o jornal Rascunho, de Curitiba; o Suplemento Pernambuco e o 451, de São Paulo. Idealizadora do evento, a professora Guiomar de Grammont, que divide a curadoria com Mônica Gama, também da Ufop, chama a atenção para a descentralização do debate, que traz convidados de várias regiões do país e do exterior.





“Procuramos um arco que trouxesse testemunhos da experiência latino-americana e também a crítica de forma mais inovadora, não essencialista”, diz ela, citando a mesa “Tramas da crítica literária contemporânea”, que vai contar com a participação da argentina Lucía Tennina, do mexicano Emiliano Mastache e do brasileiro Lucas Bandeira.





O debate “O ensaio crítico como gênero literário”, que vai contar com José Castello, Jonatan Silva e Eduardo César Maia, pretende, conforme diz Guiomar, mostrar a crítica como “uma experiência de vida” daquele que a escreve. “E falando sobre o termo transgressor, pensamos uma crítica que não é conservadora, não atrelada a uma norma culta da língua, mas que reflete sobre literaturas periféricas e de minorias.”





Outro viés do Fórum das Letras, já explorado em edições anteriores do evento, é o jornalismo literário. Três jornalistas, autores de livros recentes e de muita repercussão, deverão concentrar boa parte das discussões. Bruno Paes Manso vai falar sobre “A república das milícias – Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro” (Todavia, 2020), e Paulo Markun sobre “Recurso final – A investigação da Polícia Federal que levou ao suicídio de um reitor em Santa Catarina” (Objetiva, 2021).





ATAQUE

“As universidades federais estão sob ataque e o acesso aos recursos sempre foi controladíssimo. Todas elas estão sofrendo ataques à sua reputação, havendo auditoria e tentam convencer a opinião pública a privatizar o ensino. Este livro é muito importante para todos nós”, afirma Guiomar;





A cereja do bolo fica para o final. Fernando Morais encerra o Fórum das Letras, na sexta (17/12), com o lançamento do primeiro volume da biografia “Lula” (Companhia das Letras, 2021), que chegou às livrarias no mês passado.





O encontro on-line está sendo realizado em parceria com o Instituto Fernando Morais, localizado em Mariana, cidade natal do jornalista e escritor. Guiomar conta que o Fórum das Letras está tentando viabilizar uma participação do próprio Lula, por meio de um depoimento gravado.





“Sentido é uma espécie de propriedade que cada um tem”





Aos 90 anos, completados em 27 de julho passado, Fábio Lucas fala, com orgulho, de sua produção. “Juntando os meus livros e os discursos que fiz ao tomar posse em organismos culturais do Brasil e do exterior, eu diria que completaria 100 volumes. Sinal de que trabalhei bastante”, comenta ele, que escreveu a mão o texto gravado para a transmissão que abre, nesta segunda (13/12), o Fórum das Letras.





O crítico literário e professor soma não só vasta bibliografia (que está em sua ainda mais extensa biblioteca), mas também intensa atividade cultural – fundou revistas literárias (“Vocação” e “Tendência”), venceu prêmios (Jabuti, Juca Pato, Conrado Wessel e Minas Gerais de Literatura), presidiu a União Brasileira de Escritores, dirigiu o Instituto Nacional do Livro e integra, como decano, as academias mineira e paulista de letras.





E tudo, ele diz, veio da infância. “Vivi dentro de uma casa em que a categoria mais posta à prova era a consciência crítica. E foi essa consciência que me encaminhou para o exercício da crítica.” Também vem desde a infância o astigmatismo que o acompanha por toda a vida. Com o envelhecimento, veio, inevitavelmente, a catarata. Ambos corrigidos por meio de cirurgia recente, ele diz.





SENTIDO

“As cirurgias me levaram a ler com pleno domínio do sentido. E sentido é uma espécie de propriedade que cada um tem, um sentimento particular de propriedade do que se leu. A gente lê e compartilha com os amigos, parentes, em benefício da humanidade”, afirma. A crítica, ensina Lucas, só tem que ser conduzida com o “espírito da liberdade”. “E isso implica compartilhar com os demais a possibilidade de sempre estar do lado da democracia.”





Com os “novos olhos”, Lucas voltou à atividade da leitura. “Leio mais de uma obra simultaneamente, porque o tempo é curto.” Destaca a obra do português Valter Hugo Mãe, “uma figura extraordinária, com grande espírito crítico”. Também, com seus “novos olhos”, o crítico vem relendo livros de outros tempos, algo que provoca “o renascimento de uma emoção antiga, o que torna a vida bem mais interessante.”





Lucas também olha para o futuro. Com a ajuda de uma secretária, ele vem, dia após dia, abrindo as 12 caixas que guarda em sua biblioteca. São anotações antigas, papéis de outros tempos, que ele pretende organizar. Terá tempo para tal, garante. “Fiz 90 e vou chegar aos 100. Mas com um pé aqui, outro ali. Devagar, eu chego lá.”





16º FÓRUM DAS LETRAS

Desta segunda (13/12) a sexta (17/12) no canal do YouTube do evento. Informações: forumdasletras.ufop.br





AGENDA

Confira a programação do Fórum das Letras

. Segunda (13/12)

(foto: Renato Parada/Divulgação)



11h – “O crítico e o professor”, com Fabio Lucas. Na sequência, Milton Hatoum faz uma homenagem ao crítico Davi Arrigucci

19h – Debate “Crítica e intervenção”, com Flora Süssekind, José Almino, Julio Castañon e Beatriz Resende





. Terça (14/12)

11h – Bruno Paes Manso fala sobre seu livro “A república das milícias”

19h – Debate “Revistas literárias: Desafios e realizações”, com Rogério Pereira (Rascunho), Schneider Carpeggiani (Suplemento Pernambuco) e Paulo Werneck (451)

(foto: CEPE/Divulgação)



. Quarta (15/12)

11h – Debate “O autor crítico”, com Raimundo Carrero, Lopito Feijó (Angola) e Andréa Catropa

19h – Paulo Markun fala sobre o livro “Recurso final”

Pablo Saborido/Divulgação



. Quinta (16/12)

11h – Debate “Autoficção e autocrítica”, com Tiago Ferro, Juliano Pessanha e Julián Fuks

19h – Debate “O ensaio crítico como gênero literário”, com José Castello, Jonatan Silva e Eduardo César Maia





. Sexta (17/12)

11h – Debate “Tramas da crítica literária contemporânea”, com Lucía Tennina (Argentina), Emiliano Mastache (México) e Lucas Bandeira

19h – Fernando Morais lança a biografia “Lula”