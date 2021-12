Morre Anne Rice, escritora de 'Entrevista com o Vampiro', aos 80 anos

A escritora Anne Rice, 80, morreu na noite deste sábado (11) por complicações de um AVC (foto: Joe Scarnici/AFP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora Anne Rice, 80, morreu na noite deste sábado (11) por complicações de um AVC. A notícia foi dada por Christopher Rice, filho de Anne, nas redes sociais da autora.



Segundo ele, o enterro será no mausoléu da família Rice, localizado no Metairie Cemetery, em Nova Orleans.



"No próximo ano, uma celebração de sua vida acontecerá em Nova Orleans. Este evento será aberto ao público e contará com a participação de seus amigos, leitores e fãs que lhe trouxeram alegria e inspiração ao longo de sua vida", disse Christopher no anúncio.