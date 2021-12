Zuza Homem de Mello dá aula de música em vídeos do Itaú Cultural

(foto: André Seiti/divulgação)

Vídeos gravados pelo jornalista Zuza Homem de Mello (1933-2020) durante o primeiro período de isolamento social serão exibidos, a partir desta segunda-feira (13/12), no projeto "Em casa com Zuza", que o Itaú Cultural disponibilizará em seu canal no YouTube. Ao lado da mulher, a produtora cultural Ercília Lobo, o jornalista fala de sua paixão pela música, em cinco recortes temáticos.





Em “Audições noturnas a dois”, Zuza compartilha o gosto de ouvir música junto de Ercília. Em “Little Richard”, aborda a trajetória do ídolo do rock. Outro vídeo traz a homenagem do jornalista a Gilberto Gil, mostrando sua coleção de discos do baiano. “Sax-tenor, símbolo do jazz” aborda instrumento de John Coltrane e Zoot Sims, entre outros jazzistas. O outro vídeo é “Zuza Homem de Mello, produtor de discos”, sobre os álbuns que ele ajudou a idealizar.