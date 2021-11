Bemti lança o clipe ''Quando o Sol sumir'', em parceria com Fernanda Takai

Estreou nesta quarta-feira (24/11) o videoclipe de “Quando o Sol sumir”, do cantor mineiro Bemti. A música conta com a presença de Fernanda Takai, vocalista da banda Pato Fu há mais de 29 anos e ganhadora de um Grammy Latino. A composição faz parte do trabalho mais recente de Bemti, o álbum “Logo ali” , lançado em 29 de setembro.