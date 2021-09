Bemti lança álbum com colaboração de Fernanda Takai, Marcelo Jeneci e Jaloo

Com 12 faixas e 40 minutos de duração, “Logo ali” se divide em dois atos, unidos por um interlúdio, composição instrumental com a função de separar partes musicais. Bemti conta que, por ter experiência em roteiros, gosta da ideia de discos narrativos. “Repeti e amplifiquei no álbum algo que adorei fazer no ‘era dois’, mas lá a história era bem mais simples: uma ruptura e um recomeço. Então, tivemos um trabalho muito meticuloso na hora de entender e executar o flow entre as músicas e a história que o disco conta, tanto musicalmente quanto liricamente”, afirma.