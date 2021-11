Roger Deff e KL Jay, do Racionais, levam rap para o palco do Teatro Marília

Neste sábado (13), Roger Deff celebra a música das periferias (foto: Nereu Jr./divulgação)





O rap vai movimentar o fim de semana em BH durante eventos gratuitos promovidos pelo Circuito Hip-Hop, no Teatro Marília. Neste sábado (13/11), às 20h40, o mineiro Roger Deff faz show com presença do público para lançar o disco “Pra romper fronteiras”, que chegou recentemente às plataformas digitais. Sérgio Pererê é o convidado da noite. Com oito faixas, o novo álbum celebra a cultura hip-hop, responsável por transformar jovens negros da periferia em agentes de sua própria história, postura que reverbera pela cidade, quebra paradigmas e transforma o espaço urbano. Ohana, Priscapaes e Wallison Culú também se apresentam.



KL Jay, do Racionais, vai tocar no domingo (foto: Klaus Mitteldorf/divulgação)





No domingo (14/11), às 16h, BH recebe um dos responsáveis pela revolução cultural que o rap promove nas periferias brasileiras: KL Jay, o DJ do grupo Racionais MCs. Este ano, ele mandou para as plataformas seu cultuado disco solo “Na batida: volume 3”, lançado há 20 anos, com as participações de Sabotage, Mano Brown, Xis, Dina Di e MV Bill. Antes de KL tocar, haverá o encerramento da Batalha de MCs promovida pelo Circuito Hip-Hop. O teatro fica na Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia. Entradas devem ser retiradas previamente no site Diskingresso.