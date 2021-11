Ouro Preto e Mariana recebem 1ª edição do 'Música nas Cidades Históricas'

Turíbio Santos é uma das atrações nas cidades mineiras (foto: Divulgação/ Sandra Santos)

Ouro Preto e Mariana vão receber a partir do dia 11 de novembro a primeira edição do projeto Música nas Cidades Históricas (MUCIH). O evento terá recitais em igrejas, monumentos históricos, praças públicas, museus e centro culturais de ambas as cidades mineiras, além de Petrópolis, no Rio de Janeiro.