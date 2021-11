'O Mágico de Oz' terá duas apresentações, neste domingo, em Passos

'O Mágico de Oz', estrelado por atores passenses e dirigido por Edu Silva (foto: Nilo Machado)

O espetáculo infantil "O Mágico de Oz" terá duas apresentações dentro da programação da Flipassos – Feira do Livro de Passos. O espetáculo foi produzido na cidade do sudoeste mineiro pelo Grupo Coliseum e reuniu 30 pessoas, desde a parte de produção, criação do livro, parte gráfica, em parceria com a cidade de Franca (SP).

O grupo voltará a se apresentar em Guaxupé, São João Batista do Glória e São Sebastião do Paraíso, em dezembro, ainda sem dias e locais definidos. Serão duas apresentações em cada uma das cidades.



Foram oito meses de produção e quatro de ensaio. O diretor Edu Silva diz que a expectativa é grande. “Principalmente por estrear em Passos, a expectativa é grande, é das maiores, a gente espera um público grande, quero convidar a todos para prestigiar o espetáculo”, disse.



Os figurinos são de PC Silva, Mirinha Silva e Pedrinho Silva e cenário de PC Silva e Roberto Silva.



O espetáculo foi contemplado com recursos da Lei Rouanet, no projeto Além do Arco-Íris: Literatura e Arte, e recebeu o aporte financeiro através do Grupo SAGA, empresa de Uberlândia, no valor total de R$ 199 mil para o Grupo Coliseum.



As apresentações não têm recurso municipal. Apenas a Secretaria da Cultura e do Patrimônio Histórico vai ceder a estrutura para a apresentação.