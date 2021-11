Teófilo Otoni recebe festival de teatro com atrações gratuitas

Cena do espetáculo "E ainda assim, se levantar", da Cia. Luna Lunera, que será apresentado nesta sexta-feira (foto: Instituto Cultural In-Cena/Divulgação)

A cidade de Teófilo Otoni, na região do Vale do Jequitinhonha, sedia desta quinta-feira (4/11) até domingo (7/11) o Festival Nacional de Teatro de Teófilo Otoni (Festto), realizado pelo o Instituto Cultural In-Cena. Nesta edição especial de comemoração dos 10 anos do festival, o Festto receberá grupos convidados de três estados - Distrito Federal, Rio de Janeiro e Minas Gerais - para compor a programação.

04:00 - 03/11/2021 Festival on-line exibe gratuitamente filmes inéditos e clássicos da Itália A rota Bahia-Minas, antigo trajeto de trem de ferro, será refeita de Teófilo Otoni a Ponta de Areia - BA, pelos artistas do In-Cena e pelos grupos convidados dos três estados brasileiros. Espetáculos, oficinas, rodas de conversas e ações formativas farão parte da programação, que será totalmente gratuita.

Essa edição comemorativa iniciou-se em junho e prossegue durante este mês de novembro, finalizando o festival no estado da Bahia. As apresentações acontecerão de forma presencial, em praças públicas e on-line, através do YouTube.

O diretor Andre Luiz Dias destaca que a programação foi pensada em abordar temas atuais e ao mesmo tempo possibilitar diversão, além do intercâmbio entre os grupos teatrais e amigos.

“O Festto chega há uma década de existência e em pauta terá nossa ancestralidade e a força que emana daquilo que somos e fazemos. Nossas origens e toda possibilidade de conexões ao longo de uma década desse festival pelas terras do Mucuri. Começaremos em Minas Gerais e finalizaremos em terras baianas”, comenta.

O festival também abre as comemorações dos 15 anos do Grupo In-Cena de Teatro que atua em diversas cidades do Vale do Mucuri e Jequitinhonha.

Entre os dias 8 e 17 de novembro, o festival parte para a Bahia com apresentações em três cidades: Caravelas, Itarantim e a capital do estado, Salvador, onde acontecerá o encerramento. Será uma caravana de 31 artistas, com uma programação extensa e plural do cenário nacional.

Espetáculos

Entre as apresentações de teatro estão a Cia. Luna Lunera, com o espetáculo “E ainda assim, se levantar”, que será apresentado, com tradução em Libras, nesta sexta (5), às 17h, no canal do YouTube

Sinopse: O espetáculo promove um encontro mediado por três pessoas: um homem jovem, uma mulher e um homem maduro. O Homem Jovem parece sempre estar no caminho certo, rumo ao sucesso e à realização. Mas, na própria corrida sem tréguas, sente que se perdeu no fundo de tanto otimismo e certeza. Todos os dias, ele tem vontade de chorar. Tenta entrar em contato com o menino que pede colo dentro dele. Tenta quebrar a máscara de ferro moldada para esse homem.

O festival contará também com grupo Carroça Teatral, com o espetáculo "A rua, a Lama e a Santa", que será apresentado neste sábado (6), às 10h, na Feirinha Coberta do Bela Vista.

Sinopse: Envolvidos pelo jeitinho mineiro de ser, o casal Mariana e Zé Brumado, imbuídos de amor e paixão, enfrentam o coronel Bento Rodrigues, pai de Mariana, assumindo o namoro em meio a cirandas, batuques, congado e a musicalidade peculiar de Minas Gerais, que acaba por fazer Bento Rodrigues abençoar aquela união.

Cena do espetáculo "A rua, a Lama e a Santa" , do grupo Carroça Teatral, de Sete Lagoas/MG. (foto: Instituto Cultural In-Cena/Divulgação)

Também neste sábado (6), às 20h, na Praça Tiradentes, será apresentado o espetáculo "Eu, Romeu", da Adorável Cia.

Sinopse: A tragédia mais amada de William Shakespeare se mistura à recorrente tragédia dos subúrbios do Rio de Janeiro, onde o CEP de um indivíduo determina os acontecimentos de sua vida, até onde este pode ir e o tamanho de suas conquistas.



O Festto tem o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Prefeitura de Teófilo Otoni, Circuito Turístico das Pedras Preciosas e da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Além do grupo Arte e Manha, da cidade de Caravelas, Prefeitura de Itarantim, Prefeitura de Salvador e a Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Programação em Teófilo Otoni:

4/11 - Quinta-feira

15h - Lançamento do Livro “Fluindo das águas e da terra: do ventre do tempo às mulheres do plantio”.

Araci Cachoeira e Lívia Ferreira

Transmissão pelo YouTube

15h40 - Ação Festto no AGRIVALES com Sebrae

Música e poesia com Boi da Manta de Sete Lagoas/MG

Local: Hall nobre do ExpoMinas

19h - Abertura

Roda de Conversa- “Festivais de teatro como espaços de formação e teatro”, com Paula Valentine.

Ceníssimas - Festival de cenas curtíssimas

Local: Instituto Cultural In-Cena

5/11 - Sexta-feira

8h às 12h - Oficina com Carroça Teatral

Teatro Musical

Local: Casarão da Cultura

8h às 12h - Oficina com Adorável Cia. de Teatro

Construção Corporal para bailarinos e atores

Local: Instituto Cultural In-Cena

15h - Roda de Conversa com o Carroça Teatral

Local: Instituto Cultural In-Cena

17h - Exibição On-line

“É ainda sim, se levantar”- Espetáculo do Grupo Luna Lunera de BH