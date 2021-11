Projeto Moradores - A Humanidade do Patrimônio chega a Sabará

Projeto expôs na Praça Tiradentes as fotos de moradores de Ouro Preto (foto: Nitro/divulgação)



O Projeto Moradores – A humanidade do patrimônio, movimento de arte urbana, chega a Sabará nesta quarta-feira (3/11), com montagem da tenda no adro da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição (Praça Getúlio Vargas), a partir das 9h, para receber os moradores para registro de fotos (que vão virar exposição) e vídeo (que vai integrar documentário). A tenda permanecerá no local na quinta (4/11) e sexta-feira (5/11), das 9h às 17h. No sábado (6/11), no mesmo horário, a tenda será transferida para a quadra da Escola Municipal Maria Aparecida Batista, no Bairro General Carneiro.





Jornalistas, fotógrafos e diretores de cinema estarão prontos para receber os moradores de Sabará para fotografá-los e registrar histórias e memórias relacionadas a uma das mais importantes cidades históricas de Minas. Após o convite e a permissão de se deixar fotografar, o morador – anônimo ou não – é chamado a se reconhecer como patrimônio cultural e a contar sua história de afetividade com o local. Fotografias e relatos são transformados em exposição de imagens em grande formato, varal fotográfico e documentário.

O lançamento da exposição e do documentário está previsto para 4 de dezembro, na Praça Melo Viana (Igreja do Rosário), quando será aberta a mostra de retratos dos moradores (12 painéis de 4m x 2m). Também será promovido um concurso de redação, em que estudantes de Sabará contarão histórias sobre moradores da cidade. Comissão julgadora elegerá as vencedoras, que farão parte do catálogo da exposição. O projeto Moradores é criação da Nitro Histórias Visuais, de Belo Horizonte. Já passou por cinco estados e registrou a história de aproximadamente 3,5 mil pessoas. Foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como ação de sucesso em educação patrimonial. Informações em http:// www.instagram.com/projetomoradores