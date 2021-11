Nelson Freire: Boa Esperança chora a morte do filho que a enaltece

Pianista vai enterrado ao lado dos corpos dos pais em Boa Esperança (foto: Guto Moreira / TV Alterosa) Boa Esperança se despede de Nelson Freire com muitas homenagens (foto: Guto Moreira / TV Alterosa) Pianista vai ser enterrado ao lado dos corpos dos pais em Boa Esperança (foto: Guto Moreira / TV Alterosa)

O local fica bem no Centro da cidade, em frente à Igreja Matriz. A casa foi demolida por estar abandonada. Moradores chegaram a pedir a construção de um museu em homenagem a Nelson Freire.



“Nesse terreno estava a casa onde ele nasceu. O local realmente está abandonado e o dono não mora na cidade. Mas a prefeitura tem um projeto para transformar o local em um centro cultural”, explica a diretora de cultura da cidade, Sandra Mara Santos Pimenta.

O primo do pianista, Celso Freire, estava pelo local e relembrou a ultima vez que os dois se encontraram. “Na infância brincamos juntos e morávamos um de frente pro outro. Eu fui em quase todos os shows dele. A última vez que o vi, faz 3 anos, no aniversário dele em Betim, numa fazenda”, lamenta Celso.

A diretora de cultura da cidade também falou sobre o legado do pianista em Boa Esperança. “Apesar de ser uma tragédia, como foi a morte dele, ficamos extremamente tristes com esse acontecimento, mas por outro lado, ficamos muito felizes pela família quer trazê-lo pra cá. Afinal é um representante mundial da música erudita. Aqui temos artistas que se inspiraram nele”, ressalta.

Funeral

Nelson Freire será sepultado no túmulo onde os pais dele estão enterrados, no cemitério municipal de Boa Esperança. O corpo estava previsto para chegar no começo da tarde no aeroporto de Varginha e seguirá para a cidade natal.

De acordo com a prefeitura de Boa Esperança, a Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar vão recepcionar a chegada do corpo de Nelson Freire na cidade. O Corpo de Bombeiros vai seguir em cortejo até o Clube de Esportes para o velório do pianista.

O Governo de Minas Gerais divulgou uma nota lamentando a morte do pianista. O subsecretário de estado de Cultura, Maurício Canguçu, vai participar do enterro, que está previsto para o fim da tarde.