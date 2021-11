Nomes da música destacam legado de Nelson Freire: 'virtuose e artista'

Nelson Freire se apresentou em Belo Horizonte em outubro 2019, em três recitais no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Os recitais foram realizados poucos meses antes da chegada da pandemia do novo coronavírus e portanto, foram algumas das últimas oportunidades de o público assistir ao gênio da música clássica que morreu aos 77 anos, nesta segunda-feira (1º/11), no Rio de Janeiro.

Outro momento de celebração da grandeza do músico mineiro, natural de Boa Esperança, ocorreu, em 2015, quando ele recebeu a outorga do título de doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uma proposição de Celina na época docente da universidade. "Podemos rememorar com orgulho o fato desta honraria ter sido prestada em vida, com a presença do homenageado, que nos agradeceu com um recital", destaca.