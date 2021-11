Bracher e João Candido Portinari fazem live com participação do público

Pintor mineiro fez o retrato de João Candido em performance aberta ao público, em 2005, no Rio de Janeiro (foto: ACERVO PESSOAL)







O pintor mineiro Carlos Bracher e João Candido Portinari fazem live nesta segunda-feira (1º de novembro), a partir das 20h, nos canais do Ateliê Casa Bracher no YouTube e Instagram. Eles vão conversar sobre a pintura de Candido Portinari e a importância de resgatar o legado de artistas brasileiros.

João Candido relembra a emoção de ter sido retratado por Bracher em 2015, durante performance com a presença do público, no CCBB Rio, na capital fluminense. “Você passa por uma explosão de emoções. O Bracher pinta com tudo, a alma, as mãos, os pés. Ele parece um maestro regendo a si próprio. É muito afetivo e amoroso o que ele coloca no retrato.”

Em 1928, Candido Portinari recebeu o Prêmio de Viagem ao Exterior – concedido pelo Salão Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro – ao quadro “Retrato de Olegário Mariano”. Trinta e seis anos depois, em 1964, Bracher foi agraciado com a mesma premiação.

Ambos foram os pintores mais jovens a receber o prêmio, considerado o mais importante do país. Curiosidades como essa, além das trajetórias artísticas dos pintores, serão abordadas na live de hoje. O bate-papo estará aberto para perguntas do público.