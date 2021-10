Museu Dona Beja volta a receber o público em Araxá

Casarão abriga acervo que conta a história da região do Alto Paranaíba (foto: Fundação Cultural Calmon Barreto/divulgação)

Planejada antes da pandemia, a restauração do Museu Dona Beja, em Araxá, inclui um tour virtual em 360 graus. A coincidência veio a calhar quando o confinamento social se impôs, impedindo a visitação presencial a instituições culturais. Mas agora as portas estão novamente abertas ao público.









Ao comentar a volta das visitas guiadas presenciais, Cynthia Verçosa, presidente da Fundação Calmon Barreto, proprietária do museu, explica que foi desenvolvido um protocolo para receber grupos de no máximo cinco pessoas.





“Os funcionários estão treinados para receber o público com todos os cuidados. É possível uma visita bem tranquila. Estamos recebendo caravanas de todo o Brasil com a reabertura do Grande Hotel”, afirma.

Em setembro, o hotel – cartão-postal da cidade, com 33 mil metros quadrados de construção – voltou a funcionar, após receber obras de revitalização. Erguido nos anos 1940, ele é famoso pelas fontes de água mineral e por suas termas.





Cynthia Verçosa informa que os circuitos guiados do Museu Dona Beja foram pensados como experiência sensorial, acompanhada por professores e alunos da Escola de Música.





“Essa interatividade está dando supercerto, as pessoas vêm sendo acolhidas não só com a memória e a arte, mas com música também. Esse carinho ocorre dentro de um museu, instrumento muito necessário para este momento”, afirma.





A presidente da Fundação Calmon Barreto diz que o museu leva em conta os impactos da pandemia sobre a saúde mental do público. “As pessoas estavam fechadas, muitas delas em depressão. As pessoas estavam precisando muito de arte.”





A restauração foi viabilizada pela parceria da CBMM com a Fundação Cultural Calmon Barreto, por meio da legislação de incentivo cultural.





Giuliano Fernandes, gerente de Marketing e Comunicação da CBMM, lembra que Dona Beja é personagem histórica e faz parte do inconsciente coletivo não só da região de Araxá, mas do Brasil. Inclusive, inspirou a personagem de novelas de sucesso, destaca.





MUSEU DONA BEJA

Praça Coronel Adolpho, 98, Araxá. Visitação de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Entrada franca. Informações: fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br