Itabira reabre museus que estavam fechados desde o início da pandemia

A solenidade de reabertura do Museu de Itabira ocorreu na sexta-feira (24/9) com protocolos sanitários de distanciamento (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação)

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, o Museu de Itabira, na Região Central de Minas, e do Tropeiro, no Distrito de Ipoema, estavam fechados. Agora, eles estão reabertos e voltam a permitir visitas, que ocorrerão por agendamento. A retomada tem como destaque exposições de artistas itabiranos.

LEIA MAIS 00:00 - 26/09/2021 Horóscopo do dia (26/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

04:00 - 26/09/2021 Com guitarra pesada e maracatu, Jorge Du Peixe revê Gonzagão

04:00 - 26/09/2021 'O hóspede americano' é superprodução sobre dois gigantes da história

A novidade do Museu de Itabira é uma sala exclusivamente dedicada a obras de artistas da terra. A ala “Destaque Itabirano” é inaugurada com pinturas de Francisco Martins, popularmente conhecido como Lito. Com traços fortes e bem coloridos, o pintor mostra pontos de Itabira e paisagens naturais em suas telas. Logo na entrada, os visitantes ainda podem conferir um vídeo com a história do artista. A novidade do Museu de Itabira é uma sala exclusivamente dedicada a obras de artistas da terra. A ala “Destaque Itabirano” é inaugurada com pinturas de Francisco Martins, popularmente conhecido como Lito. Com traços fortes e bem coloridos, o pintor mostra pontos de Itabira e paisagens naturais em suas telas. Logo na entrada, os visitantes ainda podem conferir um vídeo com a história do artista.



“Sinto-me valorizado e reconhecido em poder mostrar o meu trabalho aqui no Museu de Itabira. A pintura é a mais antiga forma de comunicação entre as pessoas, desde as eras rupestres. Hoje podemos mostrar como uma arte”, disse Lico.





A sala 'Destaque Itabirano' tem pinturas de Francisco Martins, conhecido como Lito (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação)

Outra mostra de artista da terra é a exposição fotográfica “Expressões de Resistência do Congado Itabirano”, da fotógrafa Stael Azevedo. A galeria está instalada na parte superior do Museu. “Feliz e orgulhosa em poder participar deste momento. Os itabiranos precisam se reconhecer no museu da cidade. Nada melhor, então, que um itabirano e uma itabirana terem suas exposições na retomada das atividades”, declarou Stael.



A importância da cultura enquanto propagadora de lazer e geração de renda deram o tom dos discursos do superintendente da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA), Marcos Alcântara, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Breno Pires, e do gerente do Museu, Rafael de Sá. Eles destacaram iniciativas da gestão municipal no sentido de impulsionar o potencial artístico e cultural de Itabira, terra natal do poeta Carlos Drummond de Andrade.



“Temos um compromisso histórico e uma missão: Itabira precisa respirar cultura. Uma construção a várias mãos, com foco em mais qualidade de vida para a população, lazer e desenvolvimento econômico. O que celebramos hoje é o início de uma caminhada. Vamos juntos construir essa nova realidade”, convocou o secretário Breno Pires.





O congado também é destaque na galeria de fotografia do Museu de Itabira (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação)



Para visitação ao Museu de Itabira, será necessário agendamento prévio por telefone, WhatsApp ou pelas redes sociais da instituição (Facebook e Instagram). O Museu de Itabira está localizado na Praça do Centenário, 116, no Centro. O telefone é (31) 3839-2992.



Museu do Tropeiro receberá turista por agendamento

Fundado em 2003, o Museu do Tropeiro é referência internacional no tributo aos tropeiros viajantes que contribuíram na construção da história de Minas Gerais e do Brasil. O Museu do Tropeiro reabriu no sábado (25/9) e estava fechado há quase dois anos.



O acervo da instituição possui aproximadamente 600 peças que traduzem as características do tropeirismo mineiro e alas destinadas a tropeiros de outras regiões. São bruacas, equipamentos de montaria, comércio e representações que remetem à atividade do tropeirismo. O Museu foi criado como um ecomuseu, o que representa um passo à frente na evolução destas instituições.



Para visitação, é necessário agendar um horário por telefone, WhatsApp ou pelas redes sociais do museu (Facebook e Instagram). O Museu do Tropeiro fica na Travessa Professor Manoel Soares, 217, em Ipoema. O telefone para contato é o (31) 3839-2991.