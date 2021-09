Horóscopo do dia (26/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Busca consciente pelas emoções

A Lua entra em Gêmeos, trazendo um tom mais leve, curioso e brincalhão para o setor emocional. Busca de flexibilidade e leveza para com as emoções. O Norte aqui nos pede essa busca consciente de interpretar as próprias emoções. Lilith também se encontra aqui, trazendo profundo magnetismo e revisão do que foi suprimido. O trígono a Marte em Libra nos pede ação racional e equilibrada ao encarar tais emoções e ideias.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Dia para se racionalizar e ser flexível quanto às próprias emoções. Este é um excelente período para buscar estar no momento presente, fazer escolhas, se escutar e verbalizar com clareza o que sente. Marte, seu regente, lhe pede que busque agir em conjunto. Também que tome iniciativa para dialogar sobre o que for realmente importante e relevante emocionalmente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz grande aterramento e praticidade. Sua segurança virá de suas posses, bens, talentos, prazeres e de tudo que a vida possa lhe proporcionar de maneira prazerosa. Este é um período importante para buscar depender mais de si mesmo e de seus recursos. Estabeleça e verbalize seus valores, divulgue seus talentos, se ame e se cuide.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua de passagem pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior enraizamento em si mesmo e aflora sua subjetividade, Busque ouvir mais suas questões emocionais honestamente e esteja mais seguro em si mesmo. Este é um momento de fortalecimento pessoal de si mesmo e de sua força. Dependa menos dos outros e mais da sua própria aprovação.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, passa por Gêmeos, lhe pedindo mais descontração, leveza, curiosidade e comunicação. Aqui, em especial, as questões subconscientes pedem tais qualidades. Este é um momento que lhe pede mais conexão espiritual, buscar transcendência para além de rotinas e situações matérias robóticas. Seja mais fluido e entregue, agindo conforme sua sensibilidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz mais segurança emocional em pertencer a grupos, ter amizades e poder compartilhar de sua intimidade com muitas pessoas. Esse senso de pertencimento e de cuidado para com as pessoas será importante, assim como lidar com possíveis frustrações deste setor. O momento lhe pede mais contribuição coletiva e comunicação direta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A energia de hoje lhe conecta mais ao trabalho, carreira, obrigações e possibilidades no mundo. Estará enxergando o trabalho como um lar, um porto seguro. Este período lhe pede que saia mais de sua “concha”, de sua vida pessoal e se dedique aos avanços no trabalho. Também propício para assumir mais autoridade e se realizar materialmente, encarando de frente quais facetas suprimiu neste setor e se libertando.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe propicia mais liberdade, busca por novidades e expansão. Suas emoções lhe pedem que busque novas paragens com fé, alegria, curiosidade e otimismo. Este é um momento que lhe pede que se paute mais na fé e menos em medos. Busque ter uma visão mais ampla e universal da vida. Marte no seu signo lhe impele à coragem e autonomia.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

As energias de hoje lhe trazem aprofundamento emocional. Busque vivenciar as emoções, mas com flexibilidade e razão. Questões antigas são recicladas. Também a sexualidade deve ser vivida com curiosidade, brincadeira, mas também com entrega afetiva. Este momento é propício a lhe mostrar mudanças e possibilidades emocionas, lhe tirando da estagnação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A energia de hoje lhe impele a se relacionar com o outro. Busque verbalizar e demonstrar mais seus sentimentos. Não se reprima, mas acolha e seja acolhido. Este é um momento propício a buscar relações, viver mais em sociedade e ter equilíbrio, razão e ponderação. Sair um pouco do peso do eu pode ser importante. Doe mais de si mesmo, escute e observe as pessoas à sua volta.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz maior conexão emocional para com a vida material. Terá segurança emocional no cumprimento eficiente de suas atividades e tarefas, mas lembre-se da flexibilidade geminiana. Este é um momento que lhe pede para “por a mão na massa”, cuidar da saúde e alimentação, trabalhar, otimizar métodos e purificar. Encare aquilo que ainda não foi resolvido de frente e com leveza.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A energia de hoje lhe pede mais sensibilidade e acolhimento para consigo mesmo. É preciso alimentar sua própria criatividade. Seja mais espontâneo, brincalhão, aventureiro e corajoso. Este é um momento propício para estar “no centro do palco”, buscando atender mais suas próprias necessidades, buscando criatividade, aventura, romance e expressividade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz mais introspecção, recolhimento e vivência familiar. Busque as alegrias do seu lar, da troca com a família, da diversão de sua casa e da leveza emocional. Busque também encarar com racionalidade as frustrações deste setor. Este momento é propício para uma busca interior, ouvir mais suas emoções e motivações pessoais, saindo de uma rigidez quanto ao mundo exterior e se reconectando consigo, mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com