Artistas de Passos poderão receber R$ 4,8 mil para aliviar impacto da COVID

Artistas que vivem exclusivamente da arte poderão ser contemplados em edital (foto: Imagem ilustrativa - David Mark/Pixabay) Os artistas de Passos que vivem exclusivamente da arte poderão receber um incentivo de quase R$ 5 mil. Os vereadores da cidade do Sul de Minas aprovaram nesta quinta-feira (28/10) um projeto para distribuir R$ 241 mil para microprojetos de artistas locais - cada ideia aprovada receberá R$ 4,8 mil. Os detalhes estarão em edital cuja publicação deve ser feita, obrigatoriamente, até domingo (31/10).

Aliás, se o edital não for publicado e homologado até esse prazo, Passos será obrigada a devolver a verba. Os R$ 241 mil são remanescentes do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, do governo federal, entregue a Passos em 2020. Ao todo foram repassados quase R$ 800 mil, dos quais sobraram R$ 241 mil que devem ser usados através de edital.

Quem (e como) pode concorrer?

clique aqui ). Uma comissão será nomeada para checar se todos os requisitos foram cumpridos: da apresentação dos documentos até os espetáculos. Poderão participar artistas residentes em Passos há mais de dois anos, que não tenham emprego formal, ou seja, não trabalham com carteira assinada, a não ser que seja na área cultural - a Lei Aldir Blanc é voltada para a cultura e o candidato que tem emprego nessa área está habilitado a concorrer. O cronograma estará detalhado no edital, que será divulgado no site da prefeitura (). Uma comissão será nomeada para checar se todos os requisitos foram cumpridos: da apresentação dos documentos até os espetáculos. Poderão participar artistas residentes em Passos há mais de dois anos, que não tenham emprego formal, ou seja, não trabalham com carteira assinada, a não ser que seja na área cultural - a Lei Aldir Blanc é voltada para a cultura e o candidato que tem emprego nessa área está habilitado a concorrer.

Não podem participar candidatos abaixo de 18 anos, que não morem no município, que estejam em situação de irregularidade com a União, Estado e/ou Município.

O auxílio financeiro emergencial contempla, através de premiação de microprojetos culturais, profissionais autônomos, micro empreendedores individuais, espaços culturais, artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais e cooperativas e instituições culturais.





O objetivo é aliviar quem teve as atividades interrompidas, suspensas ou impossibilitadas pelas ações administrativas de enfrentamento à pandemia de coronavírus, especificamente quanto à interrupção, suspensão ou impedimento do exercício de suas atividades.

Polêmica

O assunto rendeu polêmica na semana. O secretário de Cultura, Pedrinho Silva, apresentou o projeto na Câmara Municipal na sessão da última segunda-feira (25/10), mas os vereadores não concordaram em votar sem pareceres e sem tempo para ler o projeto em detalhes.

Vereadores, o secretário Pedrinho Silva e artistas posaram para foto depois da aprovação (foto: Nathany França)

Os legisladores pediram outra minuta do edital que será publicado regendo o concurso porque o anterior estava previsto que quem recebeu o auxílio municipal deste ano, a lei Wagner de Castro, não poderia concorrer. "Como a maioria dos artistas recebeu auxílios, ficaria injusto”, afirma o vereador Francisco Sena (Podemos).





Na reunião do dia seguinte, na terça-feira (26/10), o secretário retornou com as alterações. Hoje, houve acordo de lideranças para votar o projeto, aprovado por unanimidade, em dois turnos.