Prefeito de Passos reajusta salário na pandemia e passa a receber R$ 17 mil

Prefeito, vice-prefeito e secretários (além dos vereadores) receberão o reajuste já a partir de outubro (foto: Reprodução/Google Street View)

Vereadores da cidade de Passos, no Sul de Minas, decidiram, por unanimidade, conceder reajuste salarial, em plena pandemia, a si próprios, ao prefeito, vice-prefeito e secretários. O projeto é de autoria do prefeito do município, Diego Oliveira, e prevê pagamento retroativo a janeiro, o que representa um acumulado de quase R$ 70 mil. A Lei Complementar 173/2020 proíbe reajustes de servidores até dezembro deste ano