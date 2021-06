Bolsonaro sobre reajuste no próprio salário: 'Decisão do STF'

Bolsonaro sobre reajuste no próprio salário: 'Com uma decisão do STF, falando sobre acúmulo de aposentadorias com rendimentos de atividades, eu passei a ter direito' (foto: Youbute/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta quinta-feira (3/6), que os aumentos de 69% dos salários de ministros e militares, além do reajuste em seu próprio contracheque, partem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente(sem partido) disse, nesta quinta-feira (3/6), que os aumentos de 69% dos salários de ministros e militares, além do reajuste em seu próprio, partem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).









Os cálculos não batem com os números apresentados pelo próprio presidente. Se ele ganhava R$ 23 mil líquidos e passará a ganhar R$ 32 mil, o aumento seria de R$ 9 mil.





O presidente também não foi claro sobre a origem da decisão que culminou nos reajustes. Ele cita uma decisão do STF. Contudo, a portaria publicada em 30 de abril pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia cita que os aumentos são fruto de uma interpretação da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União (TCU).





Os ganhos proporcionados pela decisão serão de até 69%. Os pagamentos poderão ultrapassar R$ 66 mil.





A medida entra em vigor pouco tempo depois que o funcionalismo teve os salários congelados por 15 anos. Entre os beneficiados, estão Bolsonaro, o vice-presidente, Hamilton Mourão, ministros militares e um grupo restrito de cerca de mil servidores federais que, hoje, têm descontos na remuneração para respeitar o teto constitucional de R$ 39.293,32.





Com a portaria, os contracheques, agora, ganharam dois tetos. Segundo a norma, o limite vai incidir separadamente sobre os valores recebidos por militares e aposentados que retornaram à ativa no serviço público e, portanto, recebem um salário além da aposentadoria.