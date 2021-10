Confira 5 filmes para assistir com a criançada no feriado

Separe a pipoca para maratonar filmes em família (foto: Reprodução/ Pixabay) Estado de Minas separou algumas dicas de filmes para maratonar juntos. Prepare a pipoca! O feriado das crianças já é nesta terça-feira (12/10) e, para as famílias que passarão o dia de folga em casa, oseparou algumas dicas de filmes para maratonar juntos.

1. O Pequeno Stuart Little (1999)

O Pequeno Stuart Little (1999) (foto: Reprodução/ Flickr)

Um clássico para assistir em família. O pequeno rato Stuart vive em um orfanato, junto com outras crianças, até que a família Little decide adotar um irmão para seu filho George e o escolhe. Inicialmente, George fica indiferente com o seu novo irmão, mas o gato da família, Snowbell, se mostra ainda menos entusiasmado com a ideia e planeja se livrar dele.

Onde assistir? Netflix e Paramount %2b





Os Smurfs e a Vila Perdida (2017)

Os Smurfs e a Vila Perdida (2017) (foto: Copyright 2017/ Sony Pictures Releasing GmbH)

No terceiro filme, Smurfette e seus amigos Gênio, Desastrado e Robusto viajam para dentro da Floresta Proibida para tentar salvar uma misteriosa vila perdida do malvado bruxo Gargamel.

Onde assistir? Netflix e Globoplay

3. Divertida Mente (2015)

Divertida Mente (2015) (foto: Copyright/ The Walt Disney Company France)

Dono do Oscar de Melhor Filme de Animação em 2016, "Divertida Mente" é mais que um filme aclamado pela crítica. Algumas lições podem ser aprendidas com a jornada da pequena Riley, que está crescendo, e junto a ela, suas emoções Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza se esforçam para adaptar à nova vida.

Onde assistir? Disney %2b

4. Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2 (2019)

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2 (2019) (foto: Copyright/ Universal Pictures)



Na produção, a vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Onde assistir? Prime Video

5. Madagascar (2005)

Madagascar (2005) (foto: Copyright/ DreamWorks Animation)

O leão Alex é o rei da selva urbana, a principal atração no zoológico de Nova York. Ele e seus melhores amigos, a zebra Marty, a girafa Melman e a hipopótamo fêmea Gloria, sempre viveram em cativeiro, mas são felizes com as refeições regulares e um público para adorá-los. No entanto, Marty quer explorar o mundo e foge com a ajuda dos pinguins.

Onde assistir? Globoplay

Bônus- Shrek para Sempre (2010)

Shrek para Sempre (2010) (foto: Reprodução)



Na Sessão da Tarde, tradicional programa da TV Globo de segunda a sexta-feira, o filme 'Shrek para Sempre' será destaque neste Dia das Crianças. Veja a sinopse:

Shrek está entediado. Sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona e pai de três filhos, o ogro sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado. Para recuperá-los, ele firma um pacto com Rumpelstiltskin. Imediatamente, Shrek é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde Fiona é uma temível ogra e ele não é mais reconhecido pelo Burro e o Gato de Botas, seus melhores amigos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria