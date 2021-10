Veterano na produção musical, André Bedurê estreia em disco solo

Com 40 anos de carreira como produtor musical, André Bedurê prepara o lançamento de seu primeiro álbum solo, "Inquietudes crônicas" (foto: João Nunes/Divulgação)

Produtor musical associado a artistas como Cauby Peixoto, Zezé Motta, Zeca Baleiro e Simone Mazzer, o paulista André Bedurê completa 40 anos de carreira em 2021 e prepara o lançamento de seu primeiro álbum solo , " Inquietudes crônicas ", com previsão de lançamento ainda para este ano de 2021. O primeiro single, " Tremor essencial ", recém-lançado nas plataformas digitais, conta com a participação do mineiro Lô Borges.















Além de ser lançada nas plataformas digitais, a música também ganhou um videoclipe animado pelo artista gráfico Felipe Tognoli, disponível no YouTube.

VOLTA

Para quem resolveu se tornar músico depois de ouvir o emblemático álbum "Clube da Esquina" (1972), André Bedurê se sente lisonjeado em poder lançar um single com Lô por meio da Dubas, selo musical criado pelo compositor e produtor Ronaldo Bastos, também um dos fundadores do Clube da Esquina.





"Completando esses 40 anos desde que subi num palco pela primeira vez, sinto que essa nossa parceria é uma grande volta que esse mundo deu, maior até que esses 40 anos de profissão, já que o seu início data de 1973, mais ou menos, quando eu tinha 9 anos e ouvi o LP duplo 'Clube da Esquina'", afirma o músico, em texto de divulgação do trabalho.





"Depois, já com 15 anos, arrumei um baixo emprestado para convencer meu irmão a me deixar entrar em sua banda, na qual faltava um baixista. O nome da banda era Coração do Planeta, em homenagem a uma música que se tornou um hino para nós naqueles tempos: 'A página do relâmpago elétrico', de Ronaldo Bastos e Beto Guedes. Como diz uma antiga canção dos gênios Toninho Horta e Fernando Brant: ‘Pois hoje eu sou o que eu fui, não desmenti o meu passado’", ele acrescenta na nota.





Com produção musical do próprio André Bedurê em parceria com o músico Cauê Alves, a gravação de "Tremor essencial" contou também com os músicos Eduardo Escalier (bateria), Jonas Moncaio (violoncelo) e Ana Clara Fischer (vocais). Ainda sem data de lançamento, "Inquietudes crônicas" terá oito faixas e a presença de artistas como Zeca Baleiro, Lúcia Santos, Evandro Camperon, Adolar Marin e Kléber Albuquerque.





Agora, enquanto o disco está em fase final de produção, Bedurê se prepara para lançar mais dois singles. Para viabilizar a produção dos videoclipes de cada uma das músicas, a confecção de pôsteres e camisetas, ações de divulgação nas redes, uma tiragem de 100 LPs do disco e um show de lançamento, o artista lançou uma campanha de financiamento coletivo com valores de R$ 50 a R$ 1.500. Para mais informações: @andre.bedure (no Instagram).





“TREMOR ESSENCIAL”

André Bedurê part. Lô Borges

Dubas

Disponível nas plataformas digitais