Após pane global de redes sociais, Spotify renova 'Paciente 63'

Seu Jorge é o Paciente 63, sob os cuidados da psiquiatra Elisa Amaral (Mel Lisboa) na audiossérie, cuja segunda temporada acaba de ser anunciada (foto: Renato Wrobel/Divulgação)

Com a queda dos aplicativos WhatsApp , Instagram e Facebook ocorrida na segunda-feira (4/10), a audiossérie “ Paciente 63 ” esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter. O enredo do podcast aborda um "mundo sem dados", após o "big blackout" acontecer. Com a queda dos aplicativosocorrida na segunda-feira (4/10), a audiossérie “” esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter. O enredo doaborda um "mundo sem dados", após o "big blackout" acontecer.





E essa história terá continuidade. Na terça-feira (5/10), o Spotify confirmou que a produção terá uma segunda temporada, com estreia prevista para o ano que vem.





A audiossérie ocupou o primeiro lugar na Parada de Podcasts Brasil no terceiro dia após a sua estreia, em 22 de julho passado.





04:00 - 20/09/2021 Podcast 'Caçadores de histórias' revela os bastidores de biografias Seu Jorge , tido como alguém fora de seu juízo normal, é recolhido em uma instituição, onde passa por sessões com a psiquiatra Elisa Amaral, vivida por Mel Lisboa, que tenta entender o que se passa com ele. Trata-se de uma adaptação de “Caso 63”, de autoria do escritor e roteirista chileno Julio Rojas. Na história, o Paciente 63, interpretado por, tido como alguém fora de seu juízo normal, é recolhido em uma instituição, onde passa por sessões com a psiquiatra Elisa Amaral, vivida por Mel Lisboa, que tenta entender o que se passa com ele.





Segundo o protagonista Pedro Roiter, um viajante do tempo, ele vem do ano de 2062, quando o mundo passa por uma terrível transformação, desencadeada por um vírus altamente letal. Nesse tempo futuro, o planeta não será radicalmente diferente, pois, entre as consequências acarretadas pelas mudanças está o fato de não existir mais tecnologia, tudo parou. Seria um mundo desconectado.





Além do Brasil, a audiossérie também ganhou uma adaptação na Índia, com “Virus 2062”, cuja primeira temporada foi lançada no mês passado e ficou em segundo lugar na Parada de Podcasts do Spotify local. A história terá ainda uma adaptação em inglês, prevista para ser lançada ainda neste ano.