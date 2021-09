Podcast 'Caçadores de histórias' revela os bastidores de biografias

Julio Maria conversou com Ringo Starr no episódio de estreia de "Caçadores de histórias" (foto: Eduardo Santos/divulgação)

Os livros trazem as histórias. Mas qual é a história dos livros? Dois jornalistas e biógrafos se uniram para contar as próprias trajetórias, como também as de outros. Julio Maria e Chris Fuscaldo encabeçam o podcast “Caçadores de histórias – Por trás das biografias”, cujo primeiro episódio entra no ar nesta segunda-feira (20/09). A temporada inicial tem sete episódios, com lançamentos semanais nas plataformas digitais.

Instagram









A dupla – ela vive no Rio de Janeiro, ele em São Paulo – conduz conversas que apresentam diferentes nuances de uma biografia. Todos os episódios contam com a participação de convidados – biógrafos e biografados.





O tema da estreia é “A vida dos imortais”, abordando biografias de lendas. Julio, aliás, estreou na função em 2015, com “Nada será como antes”, sobre Elis Regina. O convidado do hoje é ninguém menos que Ringo Starr.





“Pintou uma entrevista com ele e, já pensando em usá-la no projeto, fiz a última pergunta sobre biografias. Mas todas as outras participações foram feitas para o podcast”, explica Julio, repórter e crítico de música do jornal O Estado de S. Paulo.





Ney Matogrosso participa do segundo episódio, ao lado de Luiz Thunderbird, falando sobre o tema “Autobiografia: Toda a verdade segundo o autobiografado”.





Alguns dos maiores especialistas no gênero também dão sua contribuição. Ruy Castro, contrário à feitura de biografias de personagens vivos, fala no terceiro episódio, “Vivo ou morto? Qual é o melhor biografado?”. Lira Neto, que escreveu sobre Getúlio Vargas, Padre Cícero e Maysa, participa do quarto episódio, “Biografias coletivas: Histórias de muitos”.

Chris Fuscaldo passou de convidada a entrevistadora do podcast (foto: Rafael Catarcione/divulgação)



O cantor e compositor Odair José também está no quarto episódio. “Ele falou sobre ‘Eu não sou cachorro não’, dizendo que, por meio desse livro, entendeu que também era parte da história”, adianta Julio, referindo-se ao ensaio de Paulo César de Araújo, publicado em 2002, sobre os artistas cafonas durante a ditadura militar.





Haverá também conversas sobre adaptações cinematográficas (com os diretores Breno Silveira e Mauro Lima, autores das cinebiografias de Zezé di Camargo e Luciano e Tim Maia, respectivamente); biografias romanceadas (com os escritores Luiz Rufatto e Noemi Jaffe); e sobre a presença feminina no segmento, tanto como autoras quanto personagens (com as biógrafas Edinha Diniz, Mila Burns e Kamille Viol).





“Para evitar a coisa da mesa-redonda, com uma pessoa falando em cima da outra, o podcast tem muita edição. Criamos seções fixas, por exemplo”, conta Julio.





No quadro “Autobiografia do biógrafo”, ele e Chris fazem revelações, trazendo um pouco do que viveram para escrever os livros. Ela também é autora de obras sobre a Legião Urbana e a banda Os Mutantes.





A dupla dá dicas sobre as biografias de que mais gostam. Julio Maria espera que venham novas sequências do podcast a partir da primeira temporada. Possibilidades não faltam dentro do tema.





“CAÇADORES DE HISTÓRIAS – POR TRÁS DAS BIOGRAFIAS”

Podcast em sete episódios. Estreia hoje (20/09), nas plataformas de streaming. Um novo episódio a cada segunda-feira