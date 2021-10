Festival Literário na terra de Drummond leva cultura até 31 de outubro

A cidade de Itabira, terra natal de Carlos Drummond de Andrade, realiza a 1ª edição do Festival Literário Internacional, o Flitabira. Idealizado por Afonso Borges, o evento homenageia, em sua estreia, o poeta que registrou os encantos do local em seus versos. Por causa da pandemia, o festival, que iniciou em junho, é realizado em formato híbrido, com atrações on-line e ações presenciais até o dia 31 de outubro.

E uma iniciativa do Instituto Cultural Vale e do Flitabira, distribui embalagens do projeto “Pão em Poesia” para as padarias dos seguintes bairros de Itabira: Centro, Areão, Amazonas, Vila Santa Rosa, Esplanada, Praia, Pará e Campestre.

No total, serão entregues 60 mil embalagens em pacotes de um, três e cinco quilos, até o dia 9 de outubro.

Festival em Itabira será realizado até o dia 31 de outubro (foto: Flitabira/Divulgação)

Aulas Livres

E o Flitabira convida professores e professoras para ministrar uma aula livre, para ampliar os horizontes da arte e da literatura ao alcance da educação, em todos os seus campos.

Assim, qualquer professor ou professora de Itabira e região pode se habilitar, até sábado (1º/10), enviando um roteiro básico de 15 linhas para uma aula de 30 minutos. Serão escolhidos três roteiros de cada disciplina e as aulas serão dadas online. Depois ficarão disponíveis no YouTube do Flitabira, como parte de seu Educativo. Cada docente receberá R$ 300 por aula.

Versos de Drummond estão espalhados pela cidade (foto: Flitabira/Divulgação)

Ocupação de Dom Quixote

Outro destaque da programação do Flitabira é a “Ocupação Dom Quixote - Portinari e Drummond”, uma mostra que reúne 21 ilustrações, dispostas em totens de até três metros de altura. As obras foram feitas pelo pintor Cândido Portinari, complementadas com os poemas de Carlos Drummond de Andrade.

Por fim, o Flitabira promove o Prêmio de Redação, destinado a alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas de Itabira. O tema desta edição é “Como a arte e a literatura podem transformar pessoas e mundos”.