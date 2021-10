Obras de cerâmica inauguram exposição 'Arte do Barro, Arte na Vida'

O evento conta com obras de Margarida Ferreira Silva, Zé Maria Alves da Silva, Rosana Pereira e Geralda Batista (foto: Divulgação/Sede)

A exposição, apresenta a riqueza e a singularidade das obras feitas em cerâmica do Vale do Jequitinhonha. A mostra ficará em cartaz até 31 de outubro, na Galeria Pedro Moraleida do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Ao total, serão expostas 55 peças de quatro ceramistas de Caraí.

O evento conta com obras de Margarida Ferreira Silva, Zé Maria Alves da Silva, Rosana Pereira e Geralda Batista. Todos os ceramistas são da família de Noemisa Batista Santos e Ulisses Pereira Chaves, dois ceramistas famosos da região do Vale do Jequitinhonha.

O projeto é realizado pelo realizada pelo Centro de Artesanato Mineiro (Ceart) e pelo Governo de Minas Gerais, por meio das secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Cultura e Turismo (Secult), via Fundação Clóvis Salgado (FCS), com patrocínio master da Cemig, com curadoria do arquiteto restaurador e colecionador, Alexandre Mascarenhas.

Ceramistas

Margarida Ferreira Silva e Zé Maria Alves da Silva trabalham com cerâmica desde criança. Eles contam que criavam os próprios brinquedos em pequenas dimensões e foram incentivados pelo pai a produzir peças peculiares (figuras e criaturas antropozoomorfas). Suas obras são caracterizadas por grandes proporções, criatividade iconográfica e impacto visual.

Já Rosana Pereira, cria peças com pequenas medidas, quase miniaturas, quando comparadas com obras de sua mãe, tio e avô.

Geraldo Batista, produz obras com peças utilitárias e brinquedos, com tons suaves da pigmentação do mineral. Ele está diretamente ligado ao trabalho de sua mãe Joana Gomes dos Santos e ao de suas irmãs.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria