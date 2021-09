Cantora e psicóloga mineira grava disco dedicado às vítimas de Brumadinho

Christiana Lobo é psicóloga e decidiu seguir também a carreira de cantora aos 40 anos (foto: Felipe Fantoni/Divulgação)

", terceiro disco de MPB da cantora, traz 10 canções de sua autoria, cujo foco gira em torno da tragédia de, ocorrida há dois anos, quando houve oda mina do Córrego do Feijão. Já disponível nas plataformas digitais, odeverá ser lançado em formato físico no próximo mês de novembro.Além do encarte com as letras, o disco trará cifras para violão. Christiana conta que todas as canções foram feitas em 2020, em parceria com o baixista, produtor e diretor musical Felipe Fantoni (Estúdio Leve Music), que também assina a produção do álbum.A música-título conta com a participação de Lô Borges. O clipe de "Plantar ações" está disponível no canal da cantora no YouTube. Outras participações especiais no álbum são as de Sérgio Pererê ("Ancorar coração") e Maurício Tizumba ("Pouso dos sons")."As canções são inspiradas nos relatos da população de Brumadinho, com toque poético, de leveza e superação. Frequento a região há 30 anos e tenho uma grande carga afetiva pelo lugar, que é a terra na qual nasceu meu sogro", diz Christiana. Ela diz que o CD foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc e apoio do Ministério do Turismo, Governo do Estado de Minas Gerais e Secretaria de Estado da Cultura e Turismo de Minas Gerais.A iniciativa de gravar o álbum, diz, surgiu do fato de ela estar "ciente da responsabilidade das artes como auxílio transformador de formação social". E acrescenta: "Como compositora, cantora e psicóloga, apresento esse projeto que traz canções sobre o tema e que inspiram a superação de desafios".No contato com a comunidade de Brumadinho afetada pela tragédia, o que mais chamou a atenção da artista "foi o espírito de solidariedade, união, garra e superação de todos". Foi esse espírito que Christiana tentou "passar por meio de minhas canções", conforme conta.Ela diz que seu disco é um convite para que a sociedade se una em prol de um mundo melhor, de boas práticas, de respeito ao próximo, da preservação da natureza e dos cuidados com os animais."O álbum ressalta, por exemplo, a dádiva do Rio Paraopeba, instigando a consciência das pessoas em relação à preservação do meio ambiente. Espero que essas ações positivas floresçam, cada vez mais, em cada um de nós. É como diz o trecho da música 'Plantar ações': Testar o amor... Plantar ações... Recriar morada em nossos corações."Em sintonia com a proposta de disseminar positividade mundo afora por meio do disco, Christiana conta que foi a Brumadinho, no dia 4 de setembro, para plantar outra ação como forma simbólica desse novo trabalho, que foi a construção de um canteiro de flores em frente à sede da tradicional Banda São José, criada em 2011."Ela tem como finalidade a educação musical como recurso de inclusão social e desenvolvimento cultural de algumas comunidades rurais da região. É uma missão grandiosa da banda que me inspirou também para compor meu CD. Apesar das lutas, desafios, perdas e adversidades, a vida tem que seguir. Que seja então de muita luz e de esperança para todos."Christiana conta que não se sentia musicista até há 10 anos. "Hoje acho que me sinto mais compositora. Como sou psicóloga, só comecei a compor aos 40 anos. Isso porque nunca acreditei muito que era uma profissional dessa área, mas realmente a inspiração é natural. A canção vem naturalmente, às vezes a letra e a música. Todas as letras do disco são minhas. As parcerias são somente nas melodias."Fazer parcerias, diz Christiana, é "uma marca" sua. "Não tenho esse apego à obra. Gosto muito de ter pessoas do lado, fazendo junto." Ela conta que uma de suas influências na música é seu irmão Armando Lobo, baterista e flautista amador."Ele tinha bandas na juventude e eu gostava muito de fazer os backings vocal e tocava um pouquinho de bateria com ele, mas tudo muito na brincadeira, no lúdico. Aos 40 anos, a ideia realmente aflorou, investi e comecei a cantar", diz ela.O canto sempre esteve presente em sua família, na figura do avô, também chamado Armando Lobo, como seu irmão, e da mãe, Ivelyse Carmelita, cantora lírica e artista plástica. Além do trabalho focado no público adulto, Christiana tem um projeto paralelo dedicado às crianças.