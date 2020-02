Tragédias de Brumadinho e Mariana no palco

LAMA

TEATRO

(foto: Clau Silva/Divulgação) foto), que fala sobre as tragédias de Mariana e Brumadinho, entra em cartaz nesta terça (11), às 20h, na Sala João Ceschiatti, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena 1.537, Centro). As apresentações seguem até sexta-feira (14), sempre no mesmo horário. Atual e necessária, a obra reúne fragmentos documentais e ficcionais sobre o impacto humano dos desastres ambientais e segue se atualizando diante do noticiário diário. O espetáculo, do Grupo Teatro Andante, integra a programação da 46ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) na bilheteria do teatro ou a R$ 14 (preço único) pelo www.vaaoteatromg.com.br e nos postos de venda do Sinparc. Informações: (31) 3236-7400. A peça Lama (), que fala sobre as tragédias de Mariana e Brumadinho, entra em cartaz nesta terça (11), às 20h, na Sala João Ceschiatti, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena 1.537, Centro). As apresentações seguem até sexta-feira (14), sempre no mesmo horário. Atual e necessária, a obra reúne fragmentos documentais e ficcionais sobre o impacto humano dos desastres ambientais e segue se atualizando diante do noticiário diário. O espetáculo, do Grupo Teatro Andante, integra a programação da 46ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) na bilheteria do teatro ou a R$ 14 (preço único) pelo www.vaaoteatromg.com.br e nos postos de venda do Sinparc. Informações: (31) 3236-7400.

Leila Ferreira

NOVA EDITORA

(foto: Fernando Rabelo/Divulgação) foto) assinou contrato com a Gulliver Editora para relançamento do livro de crônicas Viver não dói. O livro será publicado ainda no primeiro semestre deste ano. Com uma linguagem fluida e poética, a autora aborda de maneira autêntica questões como amor, felicidade, sexo, amizade, despedidas e muito mais. A obra teve sua primeira edição publicada em 2013 pela Globo Livros, compondo o catálogo de lançamentos pelo selo Principium. A nova edição será disponibilizada para vendas em formato físico e digital. A escritora e jornalista mineira Leila Ferreira () assinou contrato com a Gulliver Editora para relançamento do livro de crônicas Viver não dói. O livro será publicado ainda no primeiro semestre deste ano. Com uma linguagem fluida e poética, a autora aborda de maneira autêntica questões como amor, felicidade, sexo, amizade, despedidas e muito mais. A obra teve sua primeira edição publicada em 2013 pela Globo Livros, compondo o catálogo de lançamentos pelo selo Principium. A nova edição será disponibilizada para vendas em formato físico e digital.

CARNAVAL

MÁSCARAS VENEZIANAS

A atividade Ateliê aberto – Carnaval de Veneza em BH continua sendo oferecida aos sábados, domingos e feriados até 21 de fevereiro, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). A oficina, com entradas às 10h30 (para crianças até 10 anos e seus acompanhantes) e às 14h (para jovens e adultos), é inspirada nas tradicionais máscaras venezianas e apresentará três formatos de modelos para serem decorados de acordo com a criatividade de cada participante, resultando em peças únicas e personalizadas. Entrada franca. Informações: (31) 3289-8900.

Rossana Decelso

NOVO SINGLE

Não tenha medo não é o single de Rossana Decelso, canção de Sérgio Sampaio, em dueto com Zeca Baleiro e arranjo de John Ulhoa (Pato Fu). “Quando nos conhecemos, Zeca e eu, compartilhamos a paixão pelo compositor capixaba e em muitas rodas e duetos que fazíamos cantávamos juntos essa música, que pra mim passou a ser um hino de amizade e solidariedade”, relembra Rossana. “Essa canção do Sérgio Sampaio é muito emblemática, de um tempo em que eu, Rossana e outros parceiros, trabalhávamos com música numa esfera ainda alternativa, distantes do disco e dos holofotes”, comenta Zeca. Desde outubro, a cantora vem lançando seu segundo disco, homônimo ao novo single, que já está nas plataformas digitais.

MAN RAY

VISITAS EDUCATIVAS

Até 17 de fevereiro, às segundas, quartas, quintas e sextas, o CCBB Educativo (Praça da Liberdade, 450, Funcionários) promove visitas educativas agendadas na mostra Man Ray em Paris, que fica em cartaz no Centro Cultural também até a próxima segunda (17). Os encontros, marcados mediante agendamento prévio pelo e-mail agendamentobh@ccbbeducativo.com, buscam criar diálogo aliado às práticas artísticas, culturais e sociais abordadas pela exposição. As visitações são oferecidas em três turnos (manhã, tarde e noite). Com duração de uma hora, a visitação é conduzida por educadores, que vão destacar fotografias e núcleos específicos das galerias e se aprofundar na vida e obra de Man Ray. Informações: (31) 3431-9400.

JOÃO DINIZ

PRIMEIrO ÁLBUM

(foto: acervo) (foto), misturando a produção sofisticada da música contemporânea com a intimidade de uma roda de samba. O disco foi produzido por seu pai, Mauro Diniz, e Prateado, nome conhecido no mercado fonográfico. Apesar de o novo trabalho ir “do vintage ao atual”, como ele mesmo assume, João Diniz é um cantor sem rótulos. No álbum, é possível ouvir uma parceria dele com o avô Monarco, regravando Seja sambista também, ou entoando uma mensagem de paz e fé com o pagode intitulado Novo começo. João Diniz lança o seu primeiro álbum, homônimo), misturando a produção sofisticada da música contemporânea com a intimidade de uma roda de samba. O disco foi produzido por seu pai, Mauro Diniz, e Prateado, nome conhecido no mercado fonográfico. Apesar de o novo trabalho ir “do vintage ao atual”, como ele mesmo assume, João Diniz é um cantor sem rótulos. No álbum, é possível ouvir uma parceria dele com o avô Monarco, regravando Seja sambista também, ou entoando uma mensagem de paz e fé com o pagode intitulado Novo começo.

SINFÔNICA

AO MEIO-DIA

Iniciando as comemorações dos 250 anos de nascimento de Ludwig van Beethoven, a Fundação Clóvis Salgado (FCS) realiza edição especial da série Sinfônica ao Meio-Dia com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Sob regência de Silvio Viegas, os músicos sobem ao palco do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena 1.537, Centro), com programa dedicado a grandes nomes da música erudita: além de Beethoven, a apresentação conta com trabalhos de Wolfgang Amadeus Mozart e Georges Bizet. O concerto se inicia com a abertura da ópera As bodas de Fígaro (1785), de Mozart. As obras serão interpretadas nesta terça-feira (11) e na quarta-feira (12), às 12h. Entrada gratuita. Informações: (31) 3236-7400.