Cidades mineiras participam da 15ª Primavera de Museus

'Museus: perdas e recomeços', será o tema da Primavera de Museus (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Circuito Liberdade e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) fazem parte da 15ª Primavera de Museus, que terá formato presencial e virtual em museus de Minas Gerais, equipamentos do complexo cultural e nas redes sociais.

Após um ano e meio de pandemia de COVID-19 e avanço na vacinação, a primavera tem um novo significado. Neste ano, o tema da Primavera de Museus é ‘Museus: perdas e recomeços’, e traz um símbolo de recomeço, pois a primavera é a estação em que a natureza renasce e se torna florida, mostrando o começo de um novo ciclo.

Atrações

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais fará parte do evento na próxima terça-feira (21/9), às 18h, no Circuito Liberdade, na capital mineira. O repertório apresenta obras de Mozart e Piazzolla e os ingressos podem ser retirados por ordem de chegada, de forma gratuita, no Museu Mineiro.

Já na cidade de Cordisburgo, o Museu Casa Guimarães Rosa produz a oficina de miniaturas sobre o patrimônio material e imaterial ‘Cordisburgo - No só quase lugar, um patrimônio do tamanho do mundo’. A oficina ocorre nos dias 23 a 24/9.

Em Ouro Preto, nos dias 25 e 26/9, acontece a oficina ‘Passos de Guignard’, com passeio e oficina de fotografia digital no Circuito Passos de Guignard, promovida pelo Museu Casa Guignard.

Confira a programação completa neste link.

Norte de Minas

Em Montes Claros, o Museu Regional do Norte de Minas (MRNM), localizado na Unimontes, acontece de forma virtual e começa na próxima segunda-feira (20/9). As palestras, a exposição, o encontro literário, a apresentação de dança e as postagens temáticas podem ser acompanhados pelas redes oficiais do museu no Facebook e Instagram. Haverá certificado para quem se inscrever. Acesse aqui.

Na exposição virtual, o destaque é o Coletivo Encontro, que será lançado na próxima terça-feira (21/9), às 17h, e traz obras de 41 artistas com diversas técnicas e trabalhos autorais.

Já entre os dias 20 e 24/9, o MRNM irá continuar a sequência de posts temáticos sobre os patrimônios das cidades do norte do estado e a mediação será feita pelo pesquisador Jefferson Juneo e pela historiadora Karine Dias.

Confira a programação neste link.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte