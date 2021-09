Pará de Minas completa 162 anos e promove shows gratuitos para a população

O evento acontecerá dentro do estacionamento do Parque de Exposições, com espaços separados para cada veículo e com uma mesa ao lado

O Drive-in Cultural será realizado no estacionamento do Parque de Exposições Francisco Olivé Diniz, e permitirá a presença do público apenas dentro de veículos, que devem ser credenciados de forma gratuita.

Segundo o prefeito Elias Diniz (PSD), a proposta é totalmente inovadora, sendo possível aproveitar o momento com segurança e criatividade exigidas pelo contexto de pandemia.

“É importante a união e a criatividade de nossa equipe e dos que apoiaram essa ideia, para que possamos presentear nossa cidade em mais um aniversário. Vai ser algo diferente, que mostrará a nova proposta do Parque de Exposições”, afirma o gestor municipal.

A secretária municipal de Cultura e Comunicação Institucional, Andréia Xavier Paulino, diz que a estrutura montada para o evento talvez nunca tenha sido vista em Pará de Minas.

“Vai haver espaços separados para cada veículo, inclusive com uma mesa ao lado. Queremos que as pessoas estejam à vontade para comemorar o aniversário da cidade”.

A expectativa é que mais de 5 mil pessoas passem pelo parque durante os três dias de evento. A secretária pede que aqueles que se credenciarem não deixem de ir, para que outros não percam a oportunidade em caso de esgotamento dos ingressos.

“A gente pede também que os pará-minenses respeitem a quantidade máxima de quatro pessoas por veículo, com exceção de crianças com até 6 anos de idade, que podem ocupar essa quinta vaga”, observa Andréia.

A secretária ainda destaca que, quem não quiser ou não puder comparecer ao Parque de Exposições, pode acompanhar a transmissão pelo YouTube, através do canal oficial da Prefeitura de Pará de Minas.

Como participar

Os credenciamentos acontecerão no formato drive-thru, no estacionamento do Shopping Fabrika Mall, até quinta-feira (16/9), das 12h às 20h. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente de forma antecipada e eletrônica, através do credenciamento do veículo (placa), nome, sobrenome e e-mail do motorista responsável.

Em nenhum momento serão credenciadas pessoas sem automóvel e também não será credenciada mais de uma pessoa por veículo.

A prefeitura destaca que o credenciamento é válido somente para um dia de evento. Caso a pessoa queira retirar ingresso para outro dia, terá que entrar na fila de veículos novamente.

O público participante ainda poderá contribuir com a doação de alimentos não perecíveis, pois no evento será oferecido ponto de coleta para a campanha solidária “ Vida no Prato ”.

Organização

O evento acontecerá dentro do estacionamento do Parque de Exposições, local descoberto, cercado e com limitação da quantidade de veículos a serem estacionados.

Será vedada a entrada de bicicletas, veículos conversíveis com a capota aberta, vans e similares, caminhões, tratores e similares, e pedestres.

Será obrigatório apresentar cópia física ou virtual do e-mail, com a confirmação do ingresso do Sympla, na entrada do evento e serão permitidos no máximo quatro ocupantes por automóvel, incluindo o motorista, exceto para crianças até 6 anos.

Haverá a medição da temperatura corporal, na entrada, de todos ocupantes dos veículos.

O trânsito interno será orientado para uma melhor acomodação dos espectadores, respeitando o distanciamento exigido. Será vedada a interação entre participantes de veículos distintos, principalmente o acesso a outras vagas que não seja a do seu veículo.

Será expressamente proibida a utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume. E o distanciamento de, no mínimo, 1,5 metros entre as mesas demarcadas será respeitado dentro do estacionamento.

Alimentação