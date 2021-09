Reality show para causas beneficentes gera polêmica nos EUA

(foto: Reprodução/The Activist)

O anúncio da transmissão de um programa de televisão com a premissa de ser uma competição entrem ativistas e cujo vencedor será aquele que tiver mais impacto nas redes sociais, causou polêmica neste final de semana nos Estados Unidos.O programa, chamado "The Activist", vai ao ar na CBS em outubro, será co-produzido pela ONG Global Citizen e contará com estrelas como o cantor Usher, a atriz Priyanka Chopra e a dançarina Julianne Hough.O público seguirá os passos de "seis ativistas" em sua tentativa de "criar movimentos poderosos" e "trazer mudanças reais para uma das três causas globais de vital importância: saúde, educação e meio ambiente", especifica o site da rede.Os candidatos "se enfrentarão em desafios" e seu "sucesso será medido pela recepção de suas postagens online, análise das mídias sociais e comentários dos apresentadores", continuou a CBS.A final acontecerá paralelamente à cúpula do G20 em Roma no final de outubro, onde os ativistas iniciantes terão que buscar financiamento e "aumentar a conscientização sobre sua causa"."Combinando filantropia e entretenimento, 'The Activist' é uma série revolucionária que inspirará os telespectadores", disse o vice-presidente da CBS, Jack Sussman, em um comunicado."Eles não poderiam dar seu dinheiro diretamente para causas militantes, em vez de transformar o ativismo em um jogo e contribuir para um 'prêmio'? Pessoas estão morrendo", tuitou a atriz feminista e ativista Jameela Jamil."Já é difícil lutar por causas. E também devemos dançar e cantar para muitos milionários enquanto eles decidem quem é digno de suas migalhas", denunciou Nabilah Islam, ativista americana e ex-candidata democrata ao parlamento da Geórgia."Este não é um reality show destinado a banalizar o ativismo", defendeu-se Global Citizen no site Deadline.O objetivo é "mostrar a engenhosidade e dedicação" dos militantes e "tornar as suas causas ainda mais conhecidas", afirmou a ONG que luta contra a pobreza, pela preservação do meio ambiente e pela equidade.