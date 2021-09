Gil, Elza Soares e BNegão fazem live a favor da causa indígena

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)

O encerramento do Festival Demarcação Já Remix, neste sábado (11/09), a partir das 21h, contará com live solidária no canal de Gilberto Gil no YouTube, reunindo mais de 30 artistas, como Elza Soares, BNegão, Dona Onete, Rodrigo Sha, Djuena Tikuna, Jonathan Ferr e Felipe Cordeiro, entre outros.