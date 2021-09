O guitarrista Fabio Rizental faz homenagem a Milton Nascimento, neste sábado (11/09) à noite, ao lançar o single “Certas canções”, música de Milton e Tunai. A cantora Cris Delanno é a convidada especial. A transmissão ocorrerá pelos canais do site Ziriguidum e de Rizental no YouTube, além do Facebook do artista.





O jornalista Beto Feitosa fará entrevista com Rizental, Delanno e o produtor Marcelo Cabanas. “Vai ser muito legal, pois vamos falar também de nossas carreiras, das vezes em que tocamos juntos. Assunto não vai faltar”, promete Rizental.

Cris Delanno e Fabio Rizental gravaram sua própria versão de "Certas canções", sucesso de Milton Nascimento e Tunai (foto: Youtube/reprodução )



A gravação de “Certas canções” foi realizada no show “Noites de Minas”, apresentado no Rio de Janeiro. O guitarrista destaca a presença na banda de Wagner Tiso, que participou da gravação original dessa música no LP “Anima”, de Milton Nascimento, lançado em 1982. A gravação de “Certas canções” foi realizada no show “Noites de Minas”, apresentado no Rio de Janeiro. O guitarrista destaca a presença na banda de Wagner Tiso, que participou da gravação original dessa música no LP “Anima”, de Milton Nascimento, lançado em 1982.









Na live de hoje, o papo será entremeado pelos clipes de “Pássaro dourado” (Fábio Rizental), “Para Lennon e McCartney” (Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant) e “Certas canções” – as duas últimas interpretadas por Cris Delanno. Por sua vez, o próprio guitarrista canta “Olha” (Milton Nascimento).





Em 2017, Rizental lançou o disco “Noites de Minas”, mas “Certas canções” não estava entre as faixas. Ele conta que o álbum foi gravado no estúdio carioca Audio Rebel, “sem interferência eletrônica, com os instrumentos tocados ao vivo, privilegiando o diálogo autêntico entre eles”.





Participaram daquele álbum Luís Makarra (bateria), Alexandre Berreldi (baixo), Paulo Renato Maciel (teclados) e Michel Nascimento (percussão), além do produtor Kassin e de Wagner Tiso.





Trabalhar as canções dos mineiros é algo especial para Rizental. “Pego as músicas do Milton e do Clube da Esquina e as rearranjo dentro da minha pegada, muitas vezes, fazendo novas harmonias. Ou seja, mexo nelas, deixando a minha assinatura”.





Essa “pegada” é influenciada pelo fusion norte-americano, rock e jazz. “Tenho uma maneira pessoal de tocar a música, deixando-a mais agressiva, dependendo do momento”, comenta.





PANDEMIA

Assim como os colegas, obrigados a ficar longe do palco devido à COVID-19, Rizental procura conviver com a pandemia. “Por enquanto, nem adianta lançar disco, pois está tudo parado. Meu produtor tenta fechar alguns editais para ver se conseguimos fazer lives patrocinadas. Mas é estranho, pois não tem público, não é a mesma coisa. Porém, essa é a forma de divulgar o nosso trabalho e de levar a música brasileira para a frente.”





Cris Dellano ficou feliz quando Fábio a chamou para participar do show “Noites de Minas”. “Cantar com ele, Tiso e a banda toda foi muito legal. Todos músicos fantásticos. Ainda mais com essa lenda da música mineira, o Wagner Tiso”, diz.





Porém, o convite não deixou de ser um desafio. “Pensei: caramba, nunca cantei ‘Certas canções’. A gravação original na voz de Milton Nascimento ficou marcada em mim. Pensei: como é que vou cantar com levada um pouco mais rock, fusion brasileiro? Foi uma responsabilidade grande.”





A cantora comemora sua parceria com Rizental. “Ele é um amigo, toca muito bem, tinha a confiança de que faria bem a parte instrumental. Foi uma felicidade enorme, porque acho que consegui um jeito de encaixar a minha voz, o meu estilo, em 'Certas canções'”, conclui.





FABIO RIZENTAL E CRIS DELANNO

Live de lançamento do single “Certas canções”. Neste sábado (11/09), às 19h, com transmissão gratuita pela página de Fabio Rizental no Facebook, e pelos canais de Rizental e do site Ziriguidum no YouTube