Festival Cantos de Beagá promove rolê virtual neste final de semana

O sambista Ronaldo Coisa Nossa conta seus causos e apresenta o Bar Opção ao público (foto: Jorge Gontijo/EM/D.A Press)

BOEMIA

Samba, gastronomia e diversão on-line. Essa é a proposta do Festival Cantos de Beagá, que chega à terceira edição com o desafio de combinar lazer e distanciamento social. O evento destaca ruas da cidade conhecidas por seus bares e apresenta shows de sambistas da capital.“Viver nestes tempos é desafiador em todas as áreas”, afirma Lúcia Rego, diretora da Favo Cultural, produtora do festival. “A gente ainda não teve coragem de voltar ao presencial. O (formato) virtual é uma forma de continuar trabalhando e uma oportunidade para divulgar a cidade, com seus pontos turísticos e gastronomia.”A programação ocorrerá neste sábado (11/09) e no domingo (12/09), começando sempre às 18h, com a apresentação de dois bares e um show. Além disso, o festival passeia pelas ruas Sapucaí, no Centro, e Alberto Cintra, no Bairro União, points bôemios de BH. A apresentação fica a cargo da jornalista Fernanda Izidoro.Neste sábado, a primeira parada será no Bar Opção, no Caiçara. Ali, música combina com cerveja gelada e aperitivos. O músico Ronaldo Coisa Nossa, dono da casa, fala história do samba na capital mineira e explica a proposta do Opção.“Seu Ronaldo é um poço de conhecimento. Se deixar, você fica três ou quatro dias só ouvindo as histórias dele”, comenta Lúcia Rego.Outro bar do tour on-line é o Purarmonia, no bairro Castelo, que também respira samba. Além de contar a história da casa, os proprietários, Brussa e chef Biúla, ensinarão uma receita durante o quadro “Cozinha show”.

Giselle Couto aproveita o festival para divulgar seu disco ''Natureza'' (foto: Alexandre Rezende/divulgação)

ECOLOGIA

Fechando a programação, a cantora Giselle Couto faz show, mostrando canções de seu disco “Natureza”, lançado durante a pandemia. “A gente acabou decidindo lançar o álbum no (formato) virtual e realizar o evento presencial depois que tudo se acalmar. Meu álbum fala de ancestralidade e da minha essência”, diz Giselle.No domingo, o passeio começa pelo Estação Krug Bier, na Savassi, explorando a variedade de cervejas artesanais do bar. O episódio do “Cozinha show” será realizado no Canto do Beto. As proprietárias Magna e Sarah Oliveira explicam que não se trata apenas de um bar, mas de um espaço “de afeto e agroecologia”, que promove oficinas e encontros que lidam com vários temas, da alquimia ao plantio de ervas.

A proposta surgiu em 2021, para lembrar a paixão por ecologia de Beto Oliveira, marido de Magna e pai de Sarah, que morreu em novembro. “A gente pensou em ressignificar o espaço que ele adorava, fazendo algo interativo, com atividades para as pessoas aprenderem a respeitar a terra”, diz Magna.



Mãe e filha ensinarão a receita de canjica e costelinha com temperos cultivados por Beto em sua antiga casa. Magna Oliveira informa também que o espaço divulga vídeos educativos em seu canal no YouTube e no Instagram (@cantodobetobhz).



Ex-participante do programa “The voice kids”, Tavinho Leoni encerrará o festival com show de samba.



* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

FESTIVAL CANTOS DE BEAGÁ



. Sábado (11/09)



18h05 – Bar Opção. Entrevista com Ronaldo Coisa Nossa

18h15 – Bar Purarmonia. Chef Biúla ensina receitas

19h10 – Show da cantora Giselle Couto



. Domingo (12/09)



18h05 – Choperia Krug Bier

18h25 –Bar Canto do Beto. Magna e Sarah Oliveira ensinam receitas

19h10 – Show do cantor Tavinho Leoni



Transmissão pelo canal da produtora Favo Cultural no YouTube (https://www.youtube.com/c/FavoCultural)