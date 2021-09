Penélope Cruz recebe prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza

(foto: Filippo Monteforte/AFP)

A atriz espanhola Penélope Cruz recebeu neste sábado (11) o prêmio de melhor atriz no 78º Festival de Cinema de Veneza por seu papel no filme "Madres Paralelas", de seu compatriota Pedro Almodóvar."Obrigada Pedro. Você criou magia, eu te adoro", disse a atriz ao receber o prêmio e dedicá-lo à família.Conhecida como 'garota de Almodóvar', a atriz de 47 anos, considerada uma das mais proeminentes de sua geração na Espanha e no mundo, convenceu o júri presidido pelo cineasta coreano Bong Joon-ho com sua interpretação de Janis, uma mulher que engravida de um arqueólogo casado, que promete ajudá-la a encontrar o local onde está sepultado seu bisavô, desaparecido no início da Guerra Civil Espanhola.Nascida em 1974 em uma família modesta nos arredores de Madri, ela garante que aprendeu o ofício observando os comportamentos cativantes das clientes do salão de beleza de sua mãe.Penélope Cruz e seu marido, Javier Bardem, formam o principal casal do cinema ibérico e ambos gostam de lembrar que devem tudo ao falecido diretor espanhol Bigas Luna, que em 1991 os reuniu pela primeira vez para o filme "Jamón, Jamón".Eles são os primeiros atores espanhóis a ganharem um Oscar: Bardem em 2008 por seu papel como um assassino em "Onde os Fracos Não Têm Vez", dos irmãos Coen, e ela em 2009, por "Vicky Cristina Barcelona", de Woody Allen.