Elenco de "Madres Paralelas", dirigido por Pedro Almodóvar (foto: Instagram)

", filme de Pedro Almodóvar com Penélope Cruz, abrirá a 78ª edição do, que acontecerá de 1º a 11 de setembro. O filme, que também tem Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez Gijón, Julieta Serrano e Rossy De Palma no elenco, disputará o. "Nasci como diretor em Veneza em 1983, na seção Mezzogiorno Mezzanotte. Trinta e oito anos depois, me chamam para abrir a Mostra. Eu agradeço verdadeiramente ao festival por esta honra e espero estar à altura", disse o espanhol. O diretor do, Alberto Barbera, declarou que está feliz por receber "este retrato intenso e sensível de duas mulheres que enfrentam os temas de uma maternidade com mudanças imprevisíveis, a solidariedade feminina e uma sexualidade vivida em plena liberdade e sem hipocrisia"., de 71 anos, recebeu em 2019 um Leão de Ouro honorário pelo conjunto de sua obra.