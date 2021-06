Passe este fim de semana com o diretor espanhol Pedro Almodóvar

(foto: Tiziana Fabi/AFP %u2013 3/9/20)

Pedro Almodóvar, de 71 anos, conquistou o mundo com filmes instigantes, abordando de forma peculiar a sexualidade e as relações pessoais na contemporaneidade. O espanhol ganhou quatro vezes o Oscar. Tem na estante as estatuetas de Direção e de Roteiro original por "Fale com ela" (2002), e de Filme estrangeiro por "Mulheres à beira de um ataque de nervos" (1988) e "Tudo sobre minha mãe" (1999). Seu talento também foi reconhecido pelo Globo de Ouro, nos Estados Unidos, e em Cannes, na França, além do Prêmio Goya, na Espanha. Neste fim de semana, no Telecine Cult, o Festival 125 Anos de Cinema exibirá 14 longas-metragens de Almodóvar.





A maratona espanhola começa neste sábado (5/6), às 12h20, com “O que fiz eu para mercer isso”, seguido por “De salto alto” (14h10), “Maus hábitos” (16h15), “Julieta” (18h05), “Fale com ela” (19h55), “Tudo sobre minha mãe” (22h) e Carne trêmula (23h50). No domingo (6/6), a programação começa às 12h40, com “A flor do meu segredo”, seguido por “Kika” (14h35), “Mulheres à beira de um ataque de nervos” (16h40), “Ata-me” (18h20), “A lei do desejo” (20h10), “Má educação” (22h) e “Dor e glória” (23h55).